Maserati yeni model ailesini tanıttı: Hem V6 canavarı hem %100 elektrikli

Maserati, ikonik Üç Dişli Mızrak logosunun 100. yılını kutladığı 2026 yılında ürün gamında kapsamlı bir yenilenmeye imza atıyor. Markanın İtalyan Gran Turismo anlayışını farklı gövde tiplerinde temsil eden Yeni Grecale, Yeni GranTurismo ve Yeni GranCabrio; daha güçlü ve karakterli tasarım dili, Formula 1 teknolojisinden ilham alan V6 Nettuno motorları, geliştirilen elektrikli Folgore versiyonları ve ileri seviye kişiselleştirme seçenekleriyle Maserati’nin lüks ve performans vizyonunu yeni bir seviyeye taşıyor. Üç model de Ekim 2026 itibarıyla Türkiye’de satışa sunulacak.
Modena merkezli İtalyan lüks otomobil üreticisi Maserati, marka tarihinin en önemli sembollerinden biri olan Trident logosunun 100. yılını, ürün gamında gerçekleştirdiği güçlü bir dönüşümle kutluyor. Yeni Grecale, Yeni GranTurismo ve Yeni GranCabrio’dan oluşan model ailesi; tasarım, performans, teknoloji, üstün işçilik ve günlük kullanılabilirliği aynı potada buluşturuyor.
2 Gösterişten uzak lüks anlayışı ile geliştirildi
MCXtrema ile başlayan, GT2 Stradale ve MCPURA ile gelişen yeni tasarım yaklaşımı artık Maserati’nin en ikonik yol otomobillerine de taşınıyor. Daha alçak, daha yatay, daha keskin ve daha güçlü bir ön görünüm sunan yeni tasarım dili, modellerin sportif karakterini belirginleştirirken Maserati’nin zarif ve gösterişten uzak lüks anlayışını koruyor. Konu hakkında açıklama yapan Alfa Romeo CEO’su ve Maserati COO’su Santo Ficili, “Yeni Trident ürün gamımızla bizi her zaman farklı kılan temel değerimizi daha da güçlendiriyoruz: İtalyan Gran Turismo anlayışı. Tasarımın, zarafetin, performansın ve üstün işçiliğin gösterişten uzak ancak her zaman performans odaklı bir denge içinde buluştuğu bu yaklaşım, Maserati’nin özünü oluşturuyor. Ürün gamımızı genişleterek ve karakterimizi en iyi yansıtan teknolojilere yatırım yaparak lüks segmentte büyümeyi sürdüreceğiz” dedi.
3 İtalyan Gran Turismo anlayışının en saf yorumu!
Yeni GranTurismo ve Yeni GranCabrio, yenilenen dış tasarımlarının yanı sıra daha rafine iç mekânları ve geliştirilmiş sürüş dinamikleriyle dikkat çekiyor. Motor ve şanzımanın yeniden kalibre edilmesi daha canlı ve keyifli bir sürüş sunarken, yeniden tasarlanan egzoz sistemi Maserati’ye özgü güçlü ses karakterini daha da belirgin hâle getiriyor. 3.0 litrelik çift turbo V6 Nettuno motor, 490 HP ve 590 HP olmak üzere iki farklı güç seçeneğiyle sunuluyor. Trofeo versiyonlarında güç 590 HP’ye ulaşırken, 650 Nm tork ve standart Sportivo egzoz sistemi performans deneyimini tamamlıyor. GranTurismo Trofeo 320 km/s’nin üzerinde maksimum hıza ulaşabiliyor. Tüm versiyonlarda standart sunulan dört tekerlekten çekiş sistemi ile yüksekliği ve sertliği ayarlanabilen havalı süspansiyon sistemi, sportif sürüş ile uzun yol konforu arasında güçlü bir denge kuruyor. GranTurismo coupé gövde yapısının saf karakterini temsil ederken, GranCabrio aynı DNA’yı dört gerçek oturma koltuğu ve kumaş açılır tavanla üstü açık sürüş deneyimine taşıyor. GranCabrio Folgore, 290 km/s maksimum hızıyla dünyanın en hızlı tamamen elektrikli üstü açık otomobilleri arasında konumlanırken; GranTurismo Folgore 325 km/s maksimum hız, 760 HP sürekli güç ve 540 kilometrenin üzerinde menzil sunuyor.
4 Folgore ile elektrikli performansın yeni seviyesi
Maserati’nin tamamen elektrikli ürün ailesi Folgore, 800 volt mimarisi ve biri ön, ikisi arka aksta görev yapan üç bağımsız elektrik motoruyla GranTurismo karakterini elektrikli çağa taşıyor. Sistem 1.200 HP’nin üzerinde kurulu güce sahipken tekerleklere sürekli olarak 760 HP güç aktarabiliyor. 92,5 kWh kapasiteli batarya, “T-bone” adı verilen özel yerleşim mimarisi sayesinde aracın yüksekliğinin yalnızca 1.353 mm seviyesinde tutulmasına katkı sağlıyor. Bağımsız çalışan arka motorlar, son derece hassas tork vektör kontrolü sunarken; AWD Disconnect sistemi ön aksı 500 milisaniye içinde devreden çıkararak gücü arka aksa aktarabiliyor. Geliştirilen enerji yönetim algoritmaları sayesinde GranTurismo Folgore 540 kilometrenin üzerinde menzil sunuyor. Sport ve Corsa modlarında standart Launch Control sistemi, elektrikli Gran Turismo’nun yüksek performans karakterini daha da güçlendiriyor.
Yeni Grecale: SUV dünyasında Gran Turismo ruhu
Yeni Grecale, Maserati’nin bugüne kadarki en kapsamlı lüks SUV ürün gamını temsil ediyor. Geniş yaşam alanı, günlük kullanım kolaylığı, rafine konforu ve kendine özgü sportif karakteri bir araya getiren model; tamamen yenilenen ön tasarımıyla daha geniş, daha alçak ve daha güçlü bir duruş sergiliyor. Model ailesine ilk kez eklenen 390 HP güç üreten V6 Nettuno motor, düşük devirlerde daha yüksek tork ve daha akıcı güç aktarımı sunmak üzere özel olarak kalibre edildi. Motor, 2.000 dev/dak’da 2.0 litrelik motora kıyasla yüzde 32 daha fazla tork üretiyor. Ürün gamının performans zirvesindeki Trofeo V6, litre başına 177 HP ile sınıfının en yüksek özgül güç değerlerinden birini sunuyor. 530 HP güç üreten versiyon, 0’dan 100 km/s hıza 3,8 saniyede ulaşıyor ve 285 km/s maksimum hız sunuyor. Grecale Folgore ise 550 HP güç, 400 volt mimari ve 580 kilometreye varan maksimum menzil değerini koruyor. Aerodinamik geliştirmeler, yeni enerji yönetim algoritmaları ve daha verimli lastikler sayesinde 21 inç jantlarla 53 kilometreye kadar ek menzil elde edilebiliyor. Yeni Grecale ürün gamı; Grecale, Modena, Grecale V6, Modena V6, Trofeo V6 ve Folgore olmak üzere altı farklı versiyondan oluşuyor. Motor seçenekleri ise 250 ve 300 HP’lik dört silindirli mild hybrid, 330 HP’lik mild hybrid, 390 ve 530 HP güç üreten V6 benzinli motorlar ile 550 HP’lik tamamen elektrikli Folgore alternatiflerini kapsıyor.
5 Teknoloji ve kişiselleştirmede yeni dönem
Yeni model ailesinin kabinlerinde 12,3 inç merkezi ekran, 8,8 inç Comfort ekranı, kişiselleştirilebilir dijital gösterge paneli ve Head-Up Display bir arada sunuluyor. Yenilenen Maserati Digital Clock, premium metal PRND seçici, yeni direksiyon simitleri ve sürücü dikkat-yorgunluk izleme sistemi, modern ve insan odaklı teknoloji yaklaşımını tamamlıyor. Fuoriserie kişiselleştirme programı; yeni gövde renkleri, özel deri ve Alcantara kombinasyonları, farklı ahşap ve karbon fiber kaplamalarla müşterilere daha geniş bir kişiselleştirme alanı sunuyor. GranCabrio’nun kumaş tavanı da ilk kez Bespoke seviyesinde tamamen kişiselleştirilebiliyor. Yeni nesil Maserati Web Configurator, fotogerçekçi görüntüleme teknolojisi ve 21:9 sinematik ekran formatıyla fiziksel ve dijital müşteri deneyimi arasındaki sınırları ortadan kaldırıyor. Böylece kullanıcılar araçlarını tüm cihazlarda gerçek zamanlı ve etkileyici bir görsel deneyimle yapılandırabiliyor.
Türkiye'ye geliş tarihi belli oldu
Yeni Grecale, yeni GranTurismo ve yeni GranCabrio, Maserati’nin Modena ve Cassino’daki tesislerinde geliştirilip üretiliyor. Bu yaklaşım, markanın İtalya ile kopmaz bağını ve yarış otomobilleri ile yol otomobilleri arasındaki güçlü ilişkiyi bir kez daha ortaya koyuyor. Üç yeni model, Ekim 2026 itibarıyla Türkiye pazarında satışa sunulacak. Türkiye’deki müşteriler, uluslararası pazarlarda sunulan donanım ve teknik özelliklerle birebir aynı ürün gamına ulaşabilecek. Sipariş ve teslimat süreci lansmanla eş zamanlı olarak başlayacak.
Yeni GranTurismo ve Yeni GranCabrio’nun ön bölümünde gerçekleştirilen aerodinamik geliştirmeler yalnızca görsel bir değişim sunmuyor; hava akışının daha etkin yönetilmesi, ön akstaki bastırma kuvvetinin artırılması ve direksiyon hassasiyetinin geliştirilmesiyle sürüş dinamiklerine de doğrudan katkı sağlıyor. Yeniden tasarlanan hava girişleri, dış hava perdeleri ve optimize edilen merkezi splitter, iki modelin yüksek hızlardaki kararlılığını destekliyor. Kabinde yarış otomobillerinden ilham alan yeni direksiyon simidi, metal malzemeden üretilen üç boyutlu PRND seçici ve tamamen yenilenen dijital arayüz öne çıkıyor. 12,3 inç merkezi ekran, 8,8 inç Comfort ekranı, 12,2 inç dijital gösterge paneli ve Head-Up Display sistemi; sürüşle ilgili temel bilgileri sade, hızlı ve sezgisel bir yapıda sunuyor.
Grecale’de günlük kullanım ile yüksek performans bir arada
Yeni Grecale’nin yenilenen ürün gamı, farklı kullanıcı beklentilerine yanıt veren geniş bir motor ve donanım seçeneği sunuyor. Mild hybrid seçenekler günlük kullanım ve verimlilik odağını korurken, 390 HP gücündeki yeni V6 motor performans ile akıcılığı dengeliyor. Trofeo V6 ise 530 HP güç ve 3,8 saniyelik 0-100 km/s hızlanma değeriyle ürün gamının performans zirvesini oluşturuyor. Modelin sürüş karakteri; GT, Off-Road, Sport ve yalnızca Trofeo versiyonuna özel Corsa modlarıyla farklı yol ve kullanım koşullarına uyarlanabiliyor. Folgore versiyonunda bunlara Max Range modu da ekleniyor. Havalı süspansiyon, lamine camların sağladığı yüksek ses yalıtımı ve 21 hoparlörlü Sonus faber ses sistemi ise Grecale’nin uzun yol konforunu destekliyor.
Sürdürülebilir lüks ve güçlü İtalyan kimliği
Maserati, yeni model ailesinde sürdürülebilirlik yaklaşımını malzeme seçiminden üretim süreçlerine kadar geniş bir çerçevede ele alıyor. Kabinlerde kullanılan deri döşemeler, markanın aktif üyesi olduğu Leather Working Group standartlarına göre sertifikalandırılmış tedarikçilerden temin ediliyor. Bu yaklaşım, Maserati’nin performans ve lüksü daha bilinçli bir üretim anlayışıyla buluşturma hedefini ortaya koyuyor. Yeni Grecale, Yeni GranTurismo ve Yeni GranCabrio’nun Modena ve Cassino tesislerinde geliştirilip üretilmesi, markanın İtalya ile güçlü bağını koruyor. Trident logosunun 100’üncü yılına denk gelen bu yenilenme, Maserati’nin yarış mirasını modern teknoloji, elektrifikasyon ve kişiselleştirme olanaklarıyla geleceğe taşıyan önemli bir dönüm noktası niteliği taşıyor.
Fuoriserie ile her Maserati daha kişisel
Yeni model ailesi, Maserati’nin Fuoriserie kişiselleştirme programıyla daha da geniş bir ifade alanına kavuşuyor. GranTurismo ve GranCabrio için Green Jupiter Matte, Blu Denim, Bronzo Lucido, Bronzo Matte, Grigio Mistero, Rosso Velluto ve Oro Lirico olmak üzere yedi yeni gövde rengi sunuluyor. Gövde rengiyle uyumlu amblemler, farklı renk seçeneklerine sahip radome ve egzoz çıkışları, müşterilerin otomobillerini kendi zevkleri doğrultusunda şekillendirmesine olanak tanıyor. İç mekânda Bordeaux deri ile Nude Alcantara, Black & Tan deri kombinasyonları ve yeni Mahogany ahşap kaplama seçenekleri öne çıkıyor. GranCabrio’nun kumaş tavanı da ilk kez Fuoriserie Bespoke programı kapsamında tamamen kişiselleştirilebiliyor. Böylece Maserati, lüksü yalnızca kullanılan malzemelerle değil, otomobilin müşterisiyle kurduğu özgün bağ üzerinden yeniden yorumluyor.
Her yolculuğa özel sürüş deneyimi
GranTurismo ve GranCabrio’nun içten yanmalı motorlu versiyonlarında GT, Sport ve Country sürüş modları sunulurken, Trofeo versiyonunda bunlara Corsa modu ekleniyor. Country modu, süspansiyonu 120 km/s hıza kadar 20 mm yükselterek farklı yol koşullarında daha fazla kullanım esnekliği sağlıyor. Folgore versiyonları ise Max Range seçeneğiyle enerji verimliliğine odaklanan ayrı bir sürüş karakteri sunuyor. Yeni Grecale’de GT, Off-Road ve Sport modları günlük kullanım, uzun yol ve dinamik sürüş arasında geçiş yapılmasını sağlıyor. Trofeo’ya özel Corsa modu performans sistemlerini en keskin ayarlarına taşırken, Folgore’de sunulan Max Range modu menzil yönetimini önceliklendiriyor. Böylece her üç model ailesi de sürücünün beklentisine ve yol koşullarına göre farklı karakterlere bürünebiliyor.
Dijitalden showroom’a kesintisiz kullanıcı yolculuğu
Maserati’nin yenilenen müşteri yolculuğu, çevrim içi yapılandırma sürecinden showroom deneyimine kadar kesintisiz bir bütünlük sunuyor. Yeni Web Configurator, bayilerde kullanılan sistemle aynı görsel kaliteyi sunarken, otomobili nötr bir ürün görseli olmaktan çıkarıp İtalyan yaşam tarzının parçası olan sinematik bir hikâyenin merkezine yerleştiriyor. Maserati Genuine Accessories ürün ailesi de her model için özel olarak geliştirilen çözümlerle yeni ürün gamını tamamlıyor. Tasarım, işlevsellik ve performansla uyumlu aksesuarlar; müşterilerin otomobillerini kullanım alışkanlıklarına göre kişiselleştirmesine katkı sağlıyor.