Maserati yeni model ailesini tanıttı: Hem V6 canavarı hem %100 elektrikli

Yeni model ailesinin kabinlerinde 12,3 inç merkezi ekran, 8,8 inç Comfort ekranı, kişiselleştirilebilir dijital gösterge paneli ve Head-Up Display bir arada sunuluyor. Yenilenen Maserati Digital Clock, premium metal PRND seçici, yeni direksiyon simitleri ve sürücü dikkat-yorgunluk izleme sistemi, modern ve insan odaklı teknoloji yaklaşımını tamamlıyor. Fuoriserie kişiselleştirme programı; yeni gövde renkleri, özel deri ve Alcantara kombinasyonları, farklı ahşap ve karbon fiber kaplamalarla müşterilere daha geniş bir kişiselleştirme alanı sunuyor. GranCabrio’nun kumaş tavanı da ilk kez Bespoke seviyesinde tamamen kişiselleştirilebiliyor. Yeni nesil Maserati Web Configurator, fotogerçekçi görüntüleme teknolojisi ve 21:9 sinematik ekran formatıyla fiziksel ve dijital müşteri deneyimi arasındaki sınırları ortadan kaldırıyor. Böylece kullanıcılar araçlarını tüm cihazlarda gerçek zamanlı ve etkileyici bir görsel deneyimle yapılandırabiliyor.

Türkiye'ye geliş tarihi belli oldu

Yeni Grecale, yeni GranTurismo ve yeni GranCabrio, Maserati’nin Modena ve Cassino’daki tesislerinde geliştirilip üretiliyor. Bu yaklaşım, markanın İtalya ile kopmaz bağını ve yarış otomobilleri ile yol otomobilleri arasındaki güçlü ilişkiyi bir kez daha ortaya koyuyor. Üç yeni model, Ekim 2026 itibarıyla Türkiye pazarında satışa sunulacak. Türkiye’deki müşteriler, uluslararası pazarlarda sunulan donanım ve teknik özelliklerle birebir aynı ürün gamına ulaşabilecek. Sipariş ve teslimat süreci lansmanla eş zamanlı olarak başlayacak.

Yeni GranTurismo ve Yeni GranCabrio’nun ön bölümünde gerçekleştirilen aerodinamik geliştirmeler yalnızca görsel bir değişim sunmuyor; hava akışının daha etkin yönetilmesi, ön akstaki bastırma kuvvetinin artırılması ve direksiyon hassasiyetinin geliştirilmesiyle sürüş dinamiklerine de doğrudan katkı sağlıyor. Yeniden tasarlanan hava girişleri, dış hava perdeleri ve optimize edilen merkezi splitter, iki modelin yüksek hızlardaki kararlılığını destekliyor. Kabinde yarış otomobillerinden ilham alan yeni direksiyon simidi, metal malzemeden üretilen üç boyutlu PRND seçici ve tamamen yenilenen dijital arayüz öne çıkıyor. 12,3 inç merkezi ekran, 8,8 inç Comfort ekranı, 12,2 inç dijital gösterge paneli ve Head-Up Display sistemi; sürüşle ilgili temel bilgileri sade, hızlı ve sezgisel bir yapıda sunuyor.

Grecale’de günlük kullanım ile yüksek performans bir arada

Yeni Grecale’nin yenilenen ürün gamı, farklı kullanıcı beklentilerine yanıt veren geniş bir motor ve donanım seçeneği sunuyor. Mild hybrid seçenekler günlük kullanım ve verimlilik odağını korurken, 390 HP gücündeki yeni V6 motor performans ile akıcılığı dengeliyor. Trofeo V6 ise 530 HP güç ve 3,8 saniyelik 0-100 km/s hızlanma değeriyle ürün gamının performans zirvesini oluşturuyor. Modelin sürüş karakteri; GT, Off-Road, Sport ve yalnızca Trofeo versiyonuna özel Corsa modlarıyla farklı yol ve kullanım koşullarına uyarlanabiliyor. Folgore versiyonunda bunlara Max Range modu da ekleniyor. Havalı süspansiyon, lamine camların sağladığı yüksek ses yalıtımı ve 21 hoparlörlü Sonus faber ses sistemi ise Grecale’nin uzun yol konforunu destekliyor.

Sürdürülebilir lüks ve güçlü İtalyan kimliği

Maserati, yeni model ailesinde sürdürülebilirlik yaklaşımını malzeme seçiminden üretim süreçlerine kadar geniş bir çerçevede ele alıyor. Kabinlerde kullanılan deri döşemeler, markanın aktif üyesi olduğu Leather Working Group standartlarına göre sertifikalandırılmış tedarikçilerden temin ediliyor. Bu yaklaşım, Maserati’nin performans ve lüksü daha bilinçli bir üretim anlayışıyla buluşturma hedefini ortaya koyuyor. Yeni Grecale, Yeni GranTurismo ve Yeni GranCabrio’nun Modena ve Cassino tesislerinde geliştirilip üretilmesi, markanın İtalya ile güçlü bağını koruyor. Trident logosunun 100’üncü yılına denk gelen bu yenilenme, Maserati’nin yarış mirasını modern teknoloji, elektrifikasyon ve kişiselleştirme olanaklarıyla geleceğe taşıyan önemli bir dönüm noktası niteliği taşıyor.

Fuoriserie ile her Maserati daha kişisel

Yeni model ailesi, Maserati’nin Fuoriserie kişiselleştirme programıyla daha da geniş bir ifade alanına kavuşuyor. GranTurismo ve GranCabrio için Green Jupiter Matte, Blu Denim, Bronzo Lucido, Bronzo Matte, Grigio Mistero, Rosso Velluto ve Oro Lirico olmak üzere yedi yeni gövde rengi sunuluyor. Gövde rengiyle uyumlu amblemler, farklı renk seçeneklerine sahip radome ve egzoz çıkışları, müşterilerin otomobillerini kendi zevkleri doğrultusunda şekillendirmesine olanak tanıyor. İç mekânda Bordeaux deri ile Nude Alcantara, Black & Tan deri kombinasyonları ve yeni Mahogany ahşap kaplama seçenekleri öne çıkıyor. GranCabrio’nun kumaş tavanı da ilk kez Fuoriserie Bespoke programı kapsamında tamamen kişiselleştirilebiliyor. Böylece Maserati, lüksü yalnızca kullanılan malzemelerle değil, otomobilin müşterisiyle kurduğu özgün bağ üzerinden yeniden yorumluyor.

Her yolculuğa özel sürüş deneyimi

GranTurismo ve GranCabrio’nun içten yanmalı motorlu versiyonlarında GT, Sport ve Country sürüş modları sunulurken, Trofeo versiyonunda bunlara Corsa modu ekleniyor. Country modu, süspansiyonu 120 km/s hıza kadar 20 mm yükselterek farklı yol koşullarında daha fazla kullanım esnekliği sağlıyor. Folgore versiyonları ise Max Range seçeneğiyle enerji verimliliğine odaklanan ayrı bir sürüş karakteri sunuyor. Yeni Grecale’de GT, Off-Road ve Sport modları günlük kullanım, uzun yol ve dinamik sürüş arasında geçiş yapılmasını sağlıyor. Trofeo’ya özel Corsa modu performans sistemlerini en keskin ayarlarına taşırken, Folgore’de sunulan Max Range modu menzil yönetimini önceliklendiriyor. Böylece her üç model ailesi de sürücünün beklentisine ve yol koşullarına göre farklı karakterlere bürünebiliyor.

Dijitalden showroom’a kesintisiz kullanıcı yolculuğu

Maserati’nin yenilenen müşteri yolculuğu, çevrim içi yapılandırma sürecinden showroom deneyimine kadar kesintisiz bir bütünlük sunuyor. Yeni Web Configurator, bayilerde kullanılan sistemle aynı görsel kaliteyi sunarken, otomobili nötr bir ürün görseli olmaktan çıkarıp İtalyan yaşam tarzının parçası olan sinematik bir hikâyenin merkezine yerleştiriyor. Maserati Genuine Accessories ürün ailesi de her model için özel olarak geliştirilen çözümlerle yeni ürün gamını tamamlıyor. Tasarım, işlevsellik ve performansla uyumlu aksesuarlar; müşterilerin otomobillerini kullanım alışkanlıklarına göre kişiselleştirmesine katkı sağlıyor.