Bodrum'a kruvaziyer akını! İki gemiyle 3 binden fazla turist geldi

Santorini Limanı'ndan gelen Bahama bayraklı 233 metre uzunluğundaki "Silver Nova", Bodrum Limanı'na yanaştırıldı. Bodrum'u ilk kez ziyaret eden gemide, ağırlıklı olarak ABD'li olmak üzere toplam 717 yolcu ve 536 personel bulunduğu belirtildi.

Limassol Limanı'ndan gelen Bahama bayraklı, 294 metrelik "Brilliance Of The Seas" da limana demirledi. Gemide, çoğunluğu ABD'li 2 bin 602 yolcu ile 872 personel bulunuyor.