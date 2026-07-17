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  • Bodrum'a kruvaziyer akını! İki gemiyle 3 binden fazla turist geldi

Bodrum'a kruvaziyer akını! İki gemiyle 3 binden fazla turist geldi

Muğla'nın Bodrum ilçesi, "Silver Nova" ve "Brilliance Of The Seas" adlı iki kruvaziyerle gelen 3 bin 319 turisti ağırladı. Limana yanaşan gemiler, ilçedeki kruvaziyer turizmine hareketlilik kazandırdı.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bodrum'a kruvaziyer akını! İki gemiyle 3 binden fazla turist geldi

Kruvaziyer turizminin önemli duraklarından Bodrum, iki yolcu gemisiyle gelen binlerce turisti ağırladı. "Silver Nova" ve "Brilliance Of The Seas" adlı kruvaziyerlerle ilçeye ulaşan toplam 3 bin 319 turist, Bodrum'u ziyaret etti.

1 Bodrum'a ilk kez geldi

Bodrum'a ilk kez geldi

Santorini Limanı'ndan gelen Bahama bayraklı 233 metre uzunluğundaki "Silver Nova", Bodrum Limanı'na yanaştırıldı. Bodrum'u ilk kez ziyaret eden gemide, ağırlıklı olarak ABD'li olmak üzere toplam 717 yolcu ve 536 personel bulunduğu belirtildi.

Limassol Limanı'ndan gelen Bahama bayraklı, 294 metrelik "Brilliance Of The Seas" da limana demirledi. Gemide, çoğunluğu ABD'li 2 bin 602 yolcu ile 872 personel bulunuyor.

2 Turistler tarihi ve turistik mekanları gezdi

Turistler tarihi ve turistik mekanları gezdi

Gemilerden inen turistler, pasaport işlemlerinin ardından Bodrum çarşısını gezdi, tarihi ve turistik mekanları ziyaret etti.

3 Akşam saatlerinde ilçeden ayrılacaklar

Akşam saatlerinde ilçeden ayrılacaklar

"Brilliance Of The Seas"in akşam Santorini Limanı'na, "Silver Nova"nın ise gece saatlerinde Patmos Limanı'na gitmek üzere ilçeden ayrılacağı öğrenildi.
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