Bodrum'a kruvaziyer akını! İki gemiyle 3 binden fazla turist geldi

Kruvaziyer turizminin önemli duraklarından Bodrum, iki yolcu gemisiyle gelen binlerce turisti ağırladı. "Silver Nova" ve "Brilliance Of The Seas" adlı kruvaziyerlerle ilçeye ulaşan toplam 3 bin 319 turist, Bodrum'u ziyaret etti.
1 Bodrum'a ilk kez geldi
Santorini Limanı'ndan gelen Bahama bayraklı 233 metre uzunluğundaki "Silver Nova", Bodrum Limanı'na yanaştırıldı. Bodrum'u ilk kez ziyaret eden gemide, ağırlıklı olarak ABD'li olmak üzere toplam 717 yolcu ve 536 personel bulunduğu belirtildi.
Limassol Limanı'ndan gelen Bahama bayraklı, 294 metrelik "Brilliance Of The Seas" da limana demirledi. Gemide, çoğunluğu ABD'li 2 bin 602 yolcu ile 872 personel bulunuyor.
2 Turistler tarihi ve turistik mekanları gezdi
Gemilerden inen turistler, pasaport işlemlerinin ardından Bodrum çarşısını gezdi, tarihi ve turistik mekanları ziyaret etti.