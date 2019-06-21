Hem Türkiye’de hem yurtdışında büyüdük
2018’i 5,9 milyar TL ciroyla ve 701 milyon TL kârla bitiren Ülker Bisküvi olarak 2019 ilk çeyrekte satışlarımızı 2018 ilk çeyreğe göre yüzde 38 artırarak 1,9 milyar TL’ye çıkardık. FVAÖK, yüzde 46,8 artışla 330 milyon TL’ye ulaştı. FVAÖK marjımız yüzde 17 olarak gerçekleşti.
Verimlilik, maliyet yönetimi, üretim kapasitelerinin optimizasyonu, sürdürülebilirlik, dijital dönüşüm alanlarına özellikle odaklandık. Türkiye’de ve ihracat ile yurtdışı operasyonlarındaki başarımızın devamlılığını sağladık, her alanda büyümemize devam ettik.
İlk çeyrekte Türkiye operasyonlarımızın büyümesi yüzde 30, ihracat ve yurtdışı atıştırmalık operasyonlarımızın büyümesi ise yüzde 55 oldu. İhracat ve yurtdışı operasyonlarımızın ciro içindeki payı 2018 ilk çeyrekte yüzde 33,9 iken, 2019 ilk çeyrekte yüzde 38,1’e ulaştı. FVAÖK içindeki pay ise yüzde 41,2’den yüzde 47,1’e yükseldi.
2019 yılının geri kalanında rekabet gücümüzü sürdürülebilir kılarak, israfsız üretim prensibimizle üretmeye devam edeceğiz. Ayrıca yurtdışı ve ihracat gelirlerimizi de büyütmeyi sürdüreceğiz.
Mehmet Tütüncü/Ülker Bisküvi YKB ve CEO’su
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?