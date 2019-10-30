İthalatı azaltacak ürünlere odaklandı
İbrahim Aracı tarafından temelleri 1994’te atılan Koruma Şirketler Grubu, Türkiye’nin önemli klor üreticilerinden biri.
Grup, 1,1 milyar TL’lik cirosuyla klor alkali, zirai ürünler ve temizlik ürünleri alanlarında faaliyet gösteriyor.
Şirketin kurucusu İbrahim Aracı, uzun yıllar babasının lojistik şirketinde çalıştı. Lojistik işinde büyük şirketlerle çalışırken üretime yönelmeyi kafasına koyan Aracı’nın üretim macerası ortaklıkla başladı.
Lojistik şirketindeki çalışmasının yanında Arnak Metal’i kurarak, Çelik Halat ve Rabak şirketleriyle birlikte çelik tel ve ön germeli beton teli üretim tesisi ve yatak fabrikası açtı.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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