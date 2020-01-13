Sosyal girişimciliğe desteğimizi sürdüreceğiz
Kale Grubu Başkanı ve CEO’su Zeynep Bodur Okyay, 2020 yılında sosyal girişimciliğin ilk gündem maddelerinden biri olduğunu söylüyor.
SİBEL ATİK
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2020’nin ekonomik anlamda 2019’dan daha iyi bir yıl olmasını ümit ettiklerini de ifade ediyor. Okyay, böyle zorlu bir ortamda iş fikirleriyle hayat bulan girişimcilere çok kıymet verdiklerini ve İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödül töreni ile sosyal girişimciliğe destek olmaya devam edeceklerini söylüyor.
Türkiye’nin cumhuriyetle başlayan sanayileşme atağında önemli paya sahip girişimcilerinden biri olan ve Çanakkale’den dünyaya açılan Kale Grubu’nun temellerini atan İbrahim Bodur, kendini sanayiye adamış bir isim.
1950’li yıllarda sanayiciliğe adım atan ve Türkiye’nin ilk halka açık şirketini kuran isim olarak bilinen İbrahim Bodur, 2016 yılında vefat ettikten sonra ailesi tarafından adıyla örtüşen bir projeye imza atıldı.
Kale Grubu’nun yeni nesil sosyal girişimcileri teşvik etmek amacıyla Ashoka Türkiye ortaklığında düzenlediği İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödül töreni bu yıl üçüncü kez gerçekleşti. Geçen hafta gerçekleşen ödül töreniyle Türkiye’nin gelecek vadeden sosyal girişimcileri ödüllendirildi.
Ödül töreni öncesinde konuştuğumuz Kale Grubu Başkanı ve CEO’su Zeynep Bodur Okyay, sosyal girişimcilik ekosistemini desteklemek ve yeni nesil sosyal girişimcileri teşvik etmek amacıyla başlatılan projeyle yaşadığı dünyaya ve çevreye karşı kendini sorumlu hisseden sosyal girişimcilerin önünü açmak istediklerini söylüyor.
Bu noktada harekete geçen girişimcilerin yarattığı pozitif etkiye destek olmayı hedeflediklerini kaydeden Zeynep Bodur Okyay, 202
sındaki ilk gündem maddelerinden biri olduğunu söylemeyi de ihmal etmiyor. 2020’nin ekonomik anlamda 2019’dan daha iyi bir yıl olmasını ümit ettiklerini söyleyen Okyay, en azından belirsizliğin ortadan kalktığı bir yıl olmasını istediklerini anlatıyor.
Sanayiciler açısından yatırımlara devam edebilmek için öngörülebilirliğin çok önemli olduğuna işaret Okyay, böyle zorlu bir ortamda iş fikirleriyle hayat bulan girişimcilere çok kıymet verdiklerini belirtiyor.
Karaköy’deki binalarında Kale Tasarım Sanat Merkezi’ni açtıklarını ve ilk deneme eğitimlerine başladıklarını ve bu nokta da girişimcilere destek olmayı sürdüreceklerini belirten Zeynep Bodur Okyay, akıllı şehir konusunda da çalışmaları olduğunu anlatıyor.
“SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMAYA POZİTİF ETKİ”
Sürdürülebilir kalkınmaya sosyal girişimciliğin pozitif etkisi olduğunu belirten Okyay, İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödülleri ile bu konudaki farkındalığı artırmak istediklerini dile getiriyor.
Okyay, “Çünkü biliyoruz ki, dünyayı yaşanır hale getirmek için değişim öncülerinin sayısının artmasına ihtiyacımız var. Bu ödüllerle sosyal girişimcilere cesaretlendirmek istiyoruz” diyor.
350 ADET BAŞVURU OLDU
Ödül çerçevesinde 350 başvuru, Erken Aşama ve geniş bir bölgede uygulaması bulunan İleri Aşama ile alanında bir ilke imza atarak kurumlar arasında geliştirilen projelerin kabul edildiği İş Birliği kategorisinde değerlendirildi.
Üç kategoriden en fazla erken aşama başvurular oldu. İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödüllerinde Erken Aşama Ödülünü kazanan Tospaa Bilgisayarsız Kodlama Girişimi oldu. İleri Aşama Ödülünü kazanan Toyi olurken İş Birliği Ödülünü ise Gülcan Yayla Kodluyoruz projesiyle kazandı.
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