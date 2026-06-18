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  • Rockstar GTA 6 satış sürecini başlatıyor: Ön sipariş tarihi netleşti

Rockstar GTA 6 satış sürecini başlatıyor: Ön sipariş tarihi netleşti

Rockstar Games, GTA 6 için ön sipariş tarihini duyurdu. Oyuncular 25 Haziran'dan itibaren oyunu sipariş edebilecek. GTA 6'nın çıkış tarihi ise değişmedi.

Harika Pelin Şengül
Harika Pelin Şengül
Rockstar GTA 6 satış sürecini başlatıyor: Ön sipariş tarihi netleşti

Uzun süredir beklenen GTA 6 için yeni bir gelişme yaşandı. Rockstar Games, oyunun ön sipariş sürecinin 25 Haziran 2026 tarihinde başlayacağını açıkladı.

Oyuncular bu tarihten itibaren GTA 6'yı önceden satın alabilecek. Şirket ayrıca oyunun kapak görselini de ilk kez paylaştı.

1 Satışlar iki farklı kanaldan yapılacak

Satışlar iki farklı kanaldan yapılacak

GTA 6'yı kutulu sürüm olarak satın almak isteyenler seçili mağazaları kullanabilecek. Dijital sürümü tercih eden oyuncular ise PlayStation Store üzerinden sipariş verebilecek.

Rockstar'ın açıkladığı takvimde çıkış tarihiyle ilgili herhangi bir değişiklik bulunmuyor. GTA 6'nın 19 Kasım 2026 tarihinde PlayStation 5 için yayınlanması planlanıyor.

2 Fiyat bilgisi henüz açıklanmadı

Fiyat bilgisi henüz açıklanmadı

Take-Two cephesinden daha önce yapılan açıklamalarda, GTA 6'nın tanıtım ve pazarlama çalışmalarının yaz aylarında hız kazanacağı belirtilmişti. Ön siparişlerin başlamasıyla birlikte bu sürecin resmen başlaması bekleniyor.

Buna rağmen Rockstar henüz oyunun satış fiyatını paylaşmadı. Şirketin ön siparişlerin açılmasına yakın bir tarihte fiyat ve sürüm seçenekleri hakkında yeni açıklamalar yapması bekleniyor.
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