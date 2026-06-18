Rockstar GTA 6 satış sürecini başlatıyor: Ön sipariş tarihi netleşti

GTA 6'yı kutulu sürüm olarak satın almak isteyenler seçili mağazaları kullanabilecek. Dijital sürümü tercih eden oyuncular ise PlayStation Store üzerinden sipariş verebilecek.

Rockstar'ın açıkladığı takvimde çıkış tarihiyle ilgili herhangi bir değişiklik bulunmuyor. GTA 6'nın 19 Kasım 2026 tarihinde PlayStation 5 için yayınlanması planlanıyor.