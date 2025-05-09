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Tekfen'in yeni yönetim kurulu KAP'a bildirildi

Tekfen Holding'in yeni yönetim kurulu Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.

09 Mayıs 2025 | 15:00
Tekfen'in yeni yönetim kurulu KAP'a bildirildi

Tekfen'in yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu.

Mehmet Nazmi Erten - Yönetim Kurulu Başkanı

Mehmet Şakir Can - Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Kemal Can - Yönetim Kurulu Üyesi

Özgün Öztunç - Yönetim Kurulu Üyesi

Bayram Saral - Yönetim Kurulu Üyesi

Uğur Bayar - Yönetim Kurulu Üyesi

Hamit Sedat Eratalar - Yönetim Kurulu Üyesi

Ayşe Selen Kocabaş - Yönetim Kurulu Üyesi

Çağrı Bağcıoğlu - Yönetim Kurulu Üyesi

Şirketten KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

08.05.2025 tarihli Yönetim Kurulu'nda alınan karar kapsamında; 

  •  Mehmet Nazmi Erten'in Yönetim Kurulu Başkanlığına ve Mehmet Şakir Can'ın Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine tayin edilmesine,
  • Kurumsal Yönetim Komitesi'nde; Komite Başkanı Ayşe Selen Kocabaş'ın ve Mehmet Nazmi Erten'in üyeliklerinin devamına, yeni üye olarak Mehmet Şakir Can, Özgün Öztunç ve Çağrı Bağcıoğlu'nun görevlendirilmesine ve Yatırımcı İlişkileri Sorumlusu pozisyonuna yeni atama yapılınca ilgili görevlinin komite üyeliğine tayinine, 
  • Denetimden Sorumlu Komite'de; Komite Başkanı Hamit Sedat Eratalar'ın üyeliğinin devamına, yeni üye olarak ise Çağrı Bağcıoğlu ve Ayşe Selen Kocabaş'ın görevlendirilmesine,
  • Riskin Erken Saptanması Komitesi'nde; görev yapan Komite Başkanı Hamit Sedat Eratalar'ın ve Mehmet Nazmi Erten'in Üyeliklerinin devamına, yeni üye olarak ise Uğur Bayar'ın görevlendirilmesine,
  • Ücret Komitesi'nde görev yapan Komite Başkanı Ayşe Selen Kocabaş'ın üyeliğinin devamına, yeni üye olarak ise Mehmet Şakir Can, Mehmet Nazmi Erten ve Özgün Öztunç'un görevlendirilmesine karar vermiştir.

 

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Borsada dün temettü açıklayan 3 şirket
Limak Doğu Anadolu Çimento temettü tarihi ve miktarını duyurdu (2025)
Başkent Doğalgaz (BASGZ) temettü teklifini duyurdu
Bir şirket daha bedelsiz sermaye artırımı kararı aldı
Gıpta Kırtasiye temettü teklifini duyurdu (2025)
Çimento şirketinden pay geri alım kararı hakkında açıklama
Bugün 4 hissenin fiyatında düzeltme var
Borsada dün temettü duyuran 11 şirket (6 Mayıs)
Hem bedelli hem bedelsiz kararını duyurdu
Borsada çarşamba günü temettü dağıtacak 3 hisse var
Aztek Teknoloji temettü ödeme tarihini duyurdu
Torunlar GYO (TRGYO) temettü teklifini duyurdu
İş Bankası'ndan bilanço değerlendirmesi
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