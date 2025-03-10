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Yıldız Holding’den fırsat eşitliği raporu

Yıldız Holding, Çamlıca Kampüs’te düzenlediği 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliğinde, kadınların iş hayatındaki temsilini artırmaya yönelik çalışmalarını ve bu çalışmalarla elde edilen somut sonuçları duyurdu.

10 Mart 2025 | 16:31
Yıldız Holding’den fırsat eşitliği raporu

 

 

Fırsat eşitliği konusunda tüm paydaşların güç birliği içerisinde ortak hareket etmesinin önemine vurgu yapılan etkinlikte, Yıldız Holding Kadın Platformu’nun, 2024 yılı Raporu ile fırsat eşitliği ve kapsayıcılıkta yıldız gibi parlayan başarıları paylaşıldı. 

Raporda öne çıkan verilere göre 2024 yılında kadın çalışan oranı yüzde 49’a yükselirken, Yıldız Holding ‘EŞİT ÜCRET Sertifikası’nı gıda ve perakende sektöründe almaya hak kazanan ilk Holding oldu. Yıldız Holding, kadın girişimciliğini destekleyen projeleriyle son üç yılda 10 milyon doları aşan ekonomik değer yaratırken, sürdürülebilir tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması, kadın çiftçilerin desteklenmesi ve kadınların ekonomik olarak güçlendirilmesi için ŞOK’ta Ben de Varım, Superfresh Tarımın Kadın Yıldızları, Ülker 'Fındıktan Fazlası - Kakaodan Fazlası' gibi projeleri hayata geçiriyor.  Bu çalışmalar, Yıldız Holding'in toplumsal dönüşüme katkı sağlama ve fırsat eşitliğini güçlendirme konusundaki kararlılığını bir kez daha ortaya koyuyor.

  • ‘Sürdürülebilir gelecek, kadınların iş dünyasına aktif katılımıyla mümkün’

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, kadınların iş hayatındaki temsiliyetinin güçlenmesinin sadece ekonomik büyüme için değil, daha sürdürülebilir bir gelecek için de kritik olduğunu vurguladı. Ali Ülker, “Yıldız Holding Kadın Platformu, kadınların ekonomiye katılımını destekleyen pek çok etki programı yürütüyor. Bu çalışmalar sadece şirketlerimizle sınırlı kalmıyor, değer zincirimize yayılarak ekosistemimizin tamamında fırsat eşitliğini teşvik ediyor.”

Yıldız Holding’in gıda ve perakende sektöründe lider bir kuruluş olarak bu konuda önemli bir sorumluluk taşıdığı vurgusunu yapan Ülker, şunları ekledi: “Taahhütlerimizin ötesine geçen somut adımlarla ilerliyoruz. Bu projeler yalnızca iş dünyasına değil, topluma da fayda sağlıyor. Bugün burada, fırsat eşitliği odaklı çalışmalarımızın somut çıktılarının paylaşılmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Bu öncü projelerimizin, iş dünyasında daha fazla kuruma ilham vermesini diliyor, bu vesileyle başta çalışma hayatındaki kadınlar olmak üzere tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum.”

  • Performansımızı ileriye taşımak için kararlılıkla çalışıyoruz’

Yıldız Holding Kamu İlişkileri Genel Müdürü ve Kadın Platformu Elçisi Begüm Mutuş ise konuşmasında Kadın Platformu’nun 2024 raporundan güncel verileri açıkladı. Mutuş, “Yıldız Holding Kadın Platformu, bugün Türkiye’de özel sektör içinde benzersiz bir inisiyatif olarak beşinci yılını dolduruyor. Kuruluşumuzdan itibaren her yıl yayınladığımız raporlarla da fırsat eşitliği performansımızı ölçümleme ve değerlendirme fırsatı buluyoruz. Ne mutlu bizlere bu alanda attığımız somut adımlarla, çalışanlarımız arasındaki kadın temsiliyetini son 5 yılda yüzde 37’den yüzde 49'a yükseltmeyi başardık. Kıdemli kadın yönetici oranımız yüzde 35 ve kadın yönetim kurulu üyelerimizin oranıysa yüzde 22’ye ulaştı. Yıldız Holding, STEM (fen, teknoloji, mühendislik ve matematik) alanlarında 30 yaş altı kadın çalışan oranını yüzde 52'ye çıkararak genç kadınların bilim ve teknoloji alanındaki yükselişine de öncülük ediyor. Bu başarılı sonuçların yanı sıra çalışanlarımız arasında yürüttüğümüz araştırmalardan aldığımız olumlu geribildirimler fırsat eşitliği performansımızı daha da ileriye taşıyacak adımlar atmamız için bizi cesaretlendiriyor” dedi.

 

 

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