Yıldız Holding'ten 330 milyon dolarlık yatırım planı

Ülker, basın toplantısında sürdürülebilir ve sorumlu büyümeyi esas alan bir anlayışla faaliyetlerini sürdürdüklerinin altını çizerek, son yıllarda hayata geçirdikleri sosyal fayda odaklı projeler hakkında bilgi verdi.

Göreve 2020'de başladığını hatırlatan Ülker, 4 yıllık görev süresince sürdürülebilirlik, fırsat eşitliği, genç istihdamı gibi alanlarda belirgin mesafeler katettiklerini ifade etti.

Ülker, "Türkiye'deki istikrarlı ve güçlü büyümemizi devam ettirerek küresel yatırımlarımızın da katkısıyla Holdingimizin global liderliğini daha ileri taşımayı hedefliyoruz. Üreten, geleceğe ilham veren, paydaşlarla güçlenirken topluma da değer sağlamayı önceliklendiren anlayışla global liderlik yolculuğumuza kararlılıkla devam edeceğiz." diye konuştu.

İş ortakları ve on binlerce çalışanıyla 1944'ten bu yana "nsana yatırım vizyonuyla hareket ettiklerini dile getiren Ülker, Yıldız Holding olarak, tüm paydaşlarını dahil eden adil süreçler yürüttüklerini, iletişimlerini etik ilkeler ışığında güvenilirlik ve şeffaflık esaslarıyla sürdürdüklerini kaydetti.

Ülker, fırsat eşitliği konusuna daha odaklı şekilde eğilmek ve tüm şirketlerin aynı çatı altında hizalanması adına 2021'de Yıldız Holding Kadın Platformu'nu kurduklarına dikkati çekerek, fırsat eşitliği ve kadının güçlenmesine yönelik yaklaşımlarını da "Yıldız Holding Kadın Platformu Fırsat Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Manifestosu" altında bir araya getirdiklerini söyledi.

Yıldız Holding Kadın Platformu'nun yanı sıra fırsat eşitliği ilkesiyle yakından bağlantılı olan "çeşitlilik ve kapsayıcılık" konularına büyük önem verdiklerini anlatan Ali Ülker, pladis'in "Nöroçeşitlilik Ağı" projesiyle, işe alım kriterlerindeki bariyerleri ortadan kaldırarak nöroçeşitliliğe sahip bireylere (otizm, dikkat eksikliği, hiperaktivite, obsesif kompulsif bozukluk) alan açtıklarını ve işe alımda fırsat eşitliliği oluşturduklarının altını çizdi.

"Tüm değer zincirimize dokunan yenilikçi projeler geliştiriyoruz"

Yıldız Holding'de yönetim yaklaşımlarının temelini, "İsrafsız Şirket" iş modelinin oluşturduğunu belirten Ülker, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Göreve geldiğim ilk günden beri sürdürülebilirlik önceliğim oldu. Yıldız Holding'de sürdürülebilirliği iş stratejilerimizin temeli olarak görüyoruz. 2050'ye kadar net sıfır karbon hedefine ulaşmak üzere küresel ölçekte çalışmalarımıza devam ederken tüm şirketlerimizde yeşil dönüşüm yatırımlarımıza hız verdik.

Diğer yandan tüm değer zincirimize dokunan yenilikçi projeler geliştiriyoruz. Her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz Senenin Yıldızları Ödül Programı vesilesiyle de Yıldız Holding çalışanlarının yenilikçi ve katma değer sağlayan projelerini ödüllendiriyoruz. Ödül Programı kapsamında her sene farklı bir temada Yönetim Kurulu Başkanı Özel Ödülü'nü veriyorum. Geçtiğimiz yıl Çevresel Sürdürülebilirlik alanındaki bu ödülü vermemiş, şirketlerimizin bütüncül bakış açısıyla paydaşlarımıza da dokunan çalışmalara imza atmalarını teşvik etmek amacıyla bu sene vereceğimi açıklamıştım. Bu yılın ödülünü London Stock Exchange Group'da gösterdiği başarılı performans ve entegre sürdürülebilirlik vizyonuyla Ülker aldı."

Toplumun ve özellikle gelecek kuşakların bilinçlendirilmesi için sorumluluk aldıklarından söz eden Ülker, beslenme ve sağlıklı yaşam bilincinin gelişmesine katkı sağlamak amacıyla Sabri Ülker Vakfı'nı kurduklarını dile getirdi.

Ülker, "Vakfın, 25 ilde 250 okulda halen yürüttüğü projeler 7 milyonun üzerinde öğrenci, ebeveyn ve öğretmene ulaştı. Vakıf Yayınları aracılığıyla basılan kitaplar 5 milyonu aşkın okuyucuya ulaştı. Sanatın iyileştirici gücüne de çok inanıyorum. Yıldız Holding Sanat Koleksiyonu'ndaki 2000'e yakın eser Holdingimizin Çamlıca Kampüsü'nde sanatseverlerin beğenisine sunuluyor." diye konuştu.

"330 milyon dolar yatırım bütçeledik"

Yıldız Holding Mali İşler Başkanı Fahrettin Ertik de holdingin finansal sonuçlarıyla ilgili şu bilgileri verdi:

"2023'te Yıldız Holding ve şirketleriyle ülke ekonomisine ve istihdamına değer katan adımlar atmayı hız kesmeden sürdürdük. 2023 yılı konsolide ciromuz önceki yıla göre yüzde 15 artışla 13,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Toplam ihracatımız ise aralık 2023 itibarıyla önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artarak 817 milyon dolar oldu. Borçluluğumuzu da güzel bir seviyeye çektik. Yıldız Holding, 2024 Nisan itibarıyla sendikasyon öncesi 6,5 milyar dolar olan Yıldız Holding sendikasyon borcunu 1,1 milyar dolara indirdi. Son 5 yılda (2019-2023) 1 milyar dolar yatırım gerçekleştirdik. Bu sene için de Türkiye ve yurt dışı toplam 330 milyon dolar yatırım bütçeledik. 2024'te odaklanma stratejimiz ve hedeflerimiz doğrultusunda global liderlik yolculuğumuza hız kesmeden devam edeceğiz."

Toplantıya, Yıldız Holding Global Kamu İlişkileri Genel Müdürü ve Yıldız Holding Kadın Platformu Elçisi Begüm Mutuş, Yıldız Holding İnsan ve İş Destek Başkanı Bahattin Aydın da katıldı.