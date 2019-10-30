Balkanlar ve Doğu Avrupa’da büyümeyi hedefliyor
Polat İnşaat, Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de iki proje geliştirerek Avrupa’ya açıldı. Şirket, Makedonya, Sırbistan ve Karadağ’da da projeler geliştirmeyi planlıyor.
LEVENT GÖKMEN DEMİRCİLER
lgokmen@ekonomist.com.tr
Polat İnşaat, önümüzdeki dönemde Balkanlar ve Doğu Avrupa’da büyümeyi hedefliyor. Türkiye’de geliştirdiği projelerle ve kentsel dönüşüm çalışmalarıyla öne çıkan, 20 binin üzerinde aileyi konut sahibi yapan Polat İnşaat, yönünü yurtdışına çevirdi.
Polat Holding, gayrimenkul sektöründeki ilk yurtdışı projesi Duna Pearl’ü Macaristan’daki şirketi PD Real Estate Development ile Budapeşte’de hayata geçiriyor.
Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Polat, Türkiye’de hayata geçirdikleri projelerden elde ettikleri bilgi ve tecrübeyi yurtdışındaki projelere taşıdıklarını söylüyor.
Türkiye’deki yatırımlarına da hız kesmeden devam ettiklerini belirten Adnan Polat, Macaristan’da biri Duna Pearl olmak üzere iki proje geliştirdiklerini ifade ediyor.
Önümüzdeki dönemde ise Makedonya, Sırbistan ve Karadağ’da projeler geliştirip Balkanlar ve Doğu Avrupa’da büyüme planları yaptıklarını vurguluyor.
Adnan Polat, “Macaristan’ı Avrupa’da bir üs olarak ele alıyoruz. Bu nedenle gayrimenkul sektöründeki ilk yurtdışı projemiz olan Duna Pearl’ü burada hayata geçiriyoruz.
Kazandıklarımızı ülkemizin kalkınması adına kullanmaya devam edeceğiz” diyor. Gelecek 10 yıl içinde dünyada yaşanılacak kentler arasında ilk sıralarda Budapeşte’nin yer aldığına işaret eden Polat, Budapeşte dışında Macaristan’ın başka kentlerinde de yatırım yapmayı planladıklarını söylüyor.
60 MİLYON EURO’LUK YATIRIM
Duna Pearl projesi, 60 milyon Euro’luk yatırımla Tuna Nehri kenarındaki 40 bin m2’lik alanda yükselecek. PD Real Estate Development Genel Müdürü Murat Aysan, konut, otel ve mağazalardan oluşan karma projede 200 daire ve 100 odalı iş otelinin yer aldığını söylüyor. 1+1,
2+1,3+1 dairelerin yer aldığı Duna Pearl’de m2 fiyatları lansmana özel sınırlı sayıda daire için 4 bin 500 Euro’dan başlıyor. Yatırımcılara yıl sonuna kadar yüzde 17’ye varan lansman indirimi yapılırken, projenin Nisan 2022’de tamamlanması planlanıyor.
İçerisinde yer alan oteli ve ticari alanlarıyla dikkat çeken projenin Budapeşte’nin yeni çekim merkezi olması planlanıyor. Proje, Tuna Nehri manzaralı teras ve balkonları, merkezinde yer alan yeşil avlusu ve sosyal alanlarıyla Budapeşte standartlarının üstünde bir yaşam vaat ediyor.
Polat İnşaat’ın Budapeşte’nin fabrikadan dönüşüm yaşanan Çenokşar bölgesinde yer alan diğer projesi ise 240 bin m2 inşaat alanında bin 300 daire ve yedi dükkandan oluşacak.
Bu projeye 250 milyon Euro’luk yatırım yapılması planlanıyor.
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