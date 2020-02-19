Basın Ekspres Yolu eski cazibesini arıyor - Ekonomist

Basın Ekspres Yolu eski cazibesini arıyor
İstanbul’un yeni Maslak’ı olarak adlandırılan Basın Ekspres Yolu, 15 yıl öncesine kadar fabrika bölgesiydi.
Sonraki yıllarda konut, ofis, rezidans ve otel projeleriyle dönüşüm geçiren bölge, Atatürk Havalimanı’nın gidişiyle birlikte cazibesini yitirdi.
Ancak bölgede daha önceden planlanan otel projelerinin yatırımları durmadı. Şu anda bölgede 31 otel bulunuyor.
Planlama ve yapım aşamasındaki dört otel de tamamlandığında bu sayı 35’e çıkacak.
NG Holding’ten Nurol’a kadar Türkiye’nin önde gelen yatırımcıları tarafından inşa edilen ofis ve rezidans projeleriyle de öne çıkan bölge tüm umudunu önümüzdeki dönemde açılması planlanan metroya bağladı.
Bölgeyi İstanbul’un merkezine bağlaması planlanan metro hattının hayata geçmesiyle birlikte bölgenin kaybettiği cazibesini beş yıl içinde geri kazanması bekleniyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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