Faiz indirimine ek konut kampanyaları
Türkiye’de ‘ev’lenmek önemli konuların başında geliyor.
Ancak tüketicinin alım gücünün üzerinde artan gayrimenkul fiyatları, günümüzde ‘ev’lenmeyi giderek zorlaştırıyor.
Türkiye’de konut talebinin en yüksek olduğu orta ve alt gelir grubuna yönelik proje üretilmemesi, üretilen projelerin daha çok üst gelir grubuna yönelik olması, mevcut projelerdeki konut satış hızını yavaşlatıyor.
Ekonomide yaşanan daralma, işini kaybetme korkusu, geleceğe duyulan güvenin azalması ve tüketicinin alım gücünün azalması gibi nedenlerle konut satışları da düşüşte bulunuyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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