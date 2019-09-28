15 Hibe Desteği
Türkiye ekonomisindeki daralmaya paralel olarak gerileyen kredi talebi, şirketlerin yeni yatırım kararlarını da olumsuz etkiliyor.
Oysa ciro ve büyüklükten bağımsız olarak her şirketin ortak ihtiyacı kendini geliştirmek, yenilemek ve kurumsal gelişimlerine kaynak yaratabilmek.
Tüm şirketlerin ihtiyaç duyabileceği finansal kaynaklara ulaşabilmenin en önemli yollarından biri de hibe programları…
Ekonomist Dergisi’nin bu sayısında, 3 bin dolardan 35 milyon Euro’ya kadar geniş bir skalada, girişimcilerin kullanımına sunulan hibe programlarını araştırdık.
Araştırmanın ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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