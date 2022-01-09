Son iki yılı pandemi etkisinde geçiren Türkiye, 2021’i döviz kurundaki hareketlilik ve enflasyonist baskılarla kapattı. Zor bir yılın ardından 2022’ye de aynı ekonomik sorunlarla giriş yaptık.

Bu yıla ilişkin umutlar da pek güçlü değil. Ekonomist olarak her yıl yaptığımız ‘İstihdam 50’ araştırması da bunu kanıtlıyor. 2021 yılı ile karşılaştırdığımızda istihdam rakamlarında düşüş söz konusu.

Araştırmamız, 50 şirketin geçen yıla göre yüzde 11,2 azalışla 33 bin 574 kişilik yeni istihdam yaratacağını ortaya koyuyor.

Türkiye’nin başlıca sorunlarından biri olan işsizlik, 2021 yılında da ekonomi gündeminin ilk sıralarında yer aldı. İşsizlik oranı bir miktar düşüş gösterse de çift haneli rakamlarda seyretmeye devam ediyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından son açıklanan ekim ayı iş gücü istatistiklerine göre işsizlik yüzde 11,2 seviyesinde. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı da yüzde 20,1 seviyesinde bulunuyor. Temmuz ayı ile birlikte yükselişe geçen işsizliğin yılı yüzde 12 ile kapatması bekleniyor.

2022 yılında hükümetin hedefi işsizlikte bu seviyenin korunması ya da bir miktar aşağıya düşürülmesi olacak. IMF, Türkiye’de 2022 işsizlik tahminini yüzde 11 olarak duyururken, OECD ve Avrupa Komisyonu ise 2022’de işsizliğin yüzde 13’ü zorlayacağı görüşünde.

Anlaşıldığı üzere 2022’de işsizliğin düşüşe geçmesi ihtimali şu aşamada zayıf görünüyor. Her yıl yaptığımız ‘İşe Alımda 50 Lider-İstihdam 50’ araştırması da bu yönde sonuçlar verdi.

Geçen yıl yaptığımız araştırmada, 2021 için 50 şirket 37 bin 835 kişiye istihdam sağlamayı hedeflerken bu yıl şirketlerin istihdam hedefi 33 bin 574 kişide kaldı.

Böylelikle yeni işe alımlarda önceki yıla göre yüzde 11,2’lik düşüş olacak. Bu yıl istihdamını en çok artıracak şirketler ise; CMC Türkiye, Sofra/Compass Group, GKN Kargo, QNB Finansbank, Dinçer Lojistik olarak sıralanıyor. Sadece bu beş şirket 16 bin 500 kişiye istihdam sağlayacak.

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