Anadolu’nun En Büyük 500 Şirketi: İşte İlk 3

Anadolu’nun En Büyük 500 Şirketi sıralamasında zirve bu yıl da değişmedi. Önceki altı yılın birincisi Tosçelik, 2021 yılı araştırmasında da zirvedeki yerini korudu.

Böylelikle 2013’te ilk kez zirveye oturan Tosçelik, Anadolu 500’ün 19 yıllık tarihinde yedinci birinciliğini alarak en çok birinci olan şirket olmayı sürdürdü. İkinci sıraya ise son yıllarda hızlı bir çıkış yapan Sasa Polyester oturdu.

Beş yıl önce listenin 22’nci sırasında yer alan, 2020’de dokuzuncu sıraya çıkan Sasa Polyester, 2021 yılında ise yedi sıra birden yükselerek Tosçelik’in hemen ardından ikinci oldu.

Listenin üçüncü sırasında ise geçen yıl dördüncü sırada bulunan Yıldız Entegre yer aldı. Türkiye ekonomisi 2021 yılında pandeminin yaralarını sarmaya girişirken, ihracat ve turizmde önemli başarılar elde edildi.

Eylül ayında başlayan faiz indirimi trendi ile birlikte Türk Lirası’nda hızlı bir değer kaybı yaşanmaya başlandı.

Gerek döviz kurlarındaki artış gerekse dış talepte yaşanan canlılık, Anadolu 500 şirketlerinin bir önceki yıla göre cirosal bazda yüzde 82,8 gibi rekor bir artış yaşamasına yol açtı.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.