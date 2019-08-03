Biyoilaç atağı

Ağustos 3, 2019 0 Yorum 73 Okunma
Biyoilaç atağı

İlaç sektöründe biyoteknolojik ilaçlara kayış var.

Global büyüklüğü 220 milyar dolar civarında olan biyoteknolojik ilaç pazarı Türkiye’de de büyüme trendinde. Bu ilaçların kullanım oranı yüzde 20’lere ulaştı ve artmaya devam ediyor.

Türkiye’de 5,4 milyar TL’lik hacme sahip olan biyoteknolojik ilaç pazarında son dönemde yapılmakta olan yatırımların tutarı 5 milyar TL’ye yaklaştı.

Araştırmanın ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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