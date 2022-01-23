HOLDİNGLERİN 2022 PLANLARI

PANO

İŞ’TE İZ BIRAKANLAR

İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…

ETKİNLİK

New Future: Yenilikçi uygulamalar tartışıldı

Capital 500 ödülleri sahiplerini buldu

FİNANS KORİDORU

Aktif Bank, odağına ihracatçı şirketleri alacak

Risk yönetimini kolaylaştırmayı hedefliyor

İş Bankası ve İş Portföy’de bayrak değişimleri

ING Türkiye’den globale COO transferi

GÖSTERGE

İşsizlik oranı kasımda değişmedi

Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,75

Cari denge üç ay sonra açık verdi

İpotekli satışlar aralıkta patladı

2022’nin veri takvimi piyasaları nasıl etkiler?

“Limanda stratejik ortaklık yapabiliriz”

Madame Coco 2022’de 100 yeni mağaza açacak

Uludağ’da 100 milyon TL’lik otel yatırımı yapıyor

Kapasite arttı, tekstilci yatırıma soyundu

2022’de turizmde trend ‘çılgınca seyahat’ olacak

“Yenilenebilir enerjide hızlı büyüyeceğiz”

İngiltere’de üç marka yarattı

İŞ DÜNYASINDAN

DEİK’te gözler başkanlık atamasında

Düzce’nin ilk 5 yıldızlı oteli geliyor

Üç yılda 100 milyon dolarlık yatırım yapacak

Marangozluktan teknoloji şirketine dönüşüyor

Pazar liderliğini hedefe koydu

PAZARLAMA İLETİŞİMİ

Şirketlerin geleceği dijital dönüşümde

Türkiye’de yaşlanmanın kitabı yazıldı

Üç yılda marka bilinirliğini üçe katladı

GİRİŞİM

Üçüncü nesil kahveyi büyütecek

EasyCep, 50 bin adet cep telefonunu yenileyecek

SEKTÖR VİZYON TOPLANTISI

Çağrı merkezi sektörünün geleceği konuşuldu

VERGİDE GÜNDEM

İki yasa dört yenilik

BANKNOT

BORSA

Yabancı ekonomide denge olmasını bekliyor

Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…

Yatırımcıya Özel: Sabancı Holding ve Turkcell’den en son haberler ve analist tavsiyeleri…

Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri

Teknik Analiz Şirketlerin alım, satım aralıkları…

Neden düştü?

Niçin yükseldi?

BİST-30

Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…

Sermaye & Temettü takvimi…

Takas Analizi

Yabancıların aldığı ve çıktığı şirketler…