HOLDİNGLERİN 2022 PLANLARI
PANO
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…
ETKİNLİK
New Future: Yenilikçi uygulamalar tartışıldı
Capital 500 ödülleri sahiplerini buldu
FİNANS KORİDORU
Aktif Bank, odağına ihracatçı şirketleri alacak
Risk yönetimini kolaylaştırmayı hedefliyor
İş Bankası ve İş Portföy’de bayrak değişimleri
ING Türkiye’den globale COO transferi
GÖSTERGE
İşsizlik oranı kasımda değişmedi
Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,75
Cari denge üç ay sonra açık verdi
İpotekli satışlar aralıkta patladı
2022’nin veri takvimi piyasaları nasıl etkiler?
“Limanda stratejik ortaklık yapabiliriz”
Madame Coco 2022’de 100 yeni mağaza açacak
Uludağ’da 100 milyon TL’lik otel yatırımı yapıyor
Kapasite arttı, tekstilci yatırıma soyundu
2022’de turizmde trend ‘çılgınca seyahat’ olacak
“Yenilenebilir enerjide hızlı büyüyeceğiz”
İngiltere’de üç marka yarattı
İŞ DÜNYASINDAN
DEİK’te gözler başkanlık atamasında
Düzce’nin ilk 5 yıldızlı oteli geliyor
Üç yılda 100 milyon dolarlık yatırım yapacak
Marangozluktan teknoloji şirketine dönüşüyor
Pazar liderliğini hedefe koydu
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
Şirketlerin geleceği dijital dönüşümde
Türkiye’de yaşlanmanın kitabı yazıldı
Üç yılda marka bilinirliğini üçe katladı
GİRİŞİM
Üçüncü nesil kahveyi büyütecek
EasyCep, 50 bin adet cep telefonunu yenileyecek
SEKTÖR VİZYON TOPLANTISI
Çağrı merkezi sektörünün geleceği konuşuldu
VERGİDE GÜNDEM
İki yasa dört yenilik
BANKNOT
BORSA
Yabancı ekonomide denge olmasını bekliyor
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…
Yatırımcıya Özel: Sabancı Holding ve Turkcell’den en son haberler ve analist tavsiyeleri…
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
Teknik Analiz Şirketlerin alım, satım aralıkları…
Neden düştü?
Niçin yükseldi?
BİST-30
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
Sermaye & Temettü takvimi…
Takas Analizi
Yabancıların aldığı ve çıktığı şirketler…
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