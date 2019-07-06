Girişimciye 23 destek
Takımı ve iş geliştirme faaliyetlerini yönetmek, prototip hazırlamak ve ürününü global pazarlara sunabilmek bir start up için en çok önem taşıyan konular arasında yer alıyor.
Bu noktada hukuktan patente, mentorlükten satış ve ihracata kadar birçok alanda girişimcileri destekleyen eğitim programları bulunuyor.
Biz de kapak haberimizde start up ekosistemini destekleyen 23 kurumun eğitim programlarını ve bu programlara katılım koşullarını araştırdık.
Araştırmanın ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
Önceki haber Anadolu’ya açılıp 2 kat büyüyeceğiz
Sonraki haber Ekonomist’te bu hafta
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?