Girişimciye kuluçka desteği

Ağustos 24, 2019 0 Yorum 51 Okunma
Girişimciye kuluçka desteği

Start up’ların ilk aşama yatırımcısı ve rehberi olan kuluçka merkezlerinin sayısı 60’a ulaştı.

Yeni dönemle birlikte start up’lar için önemli programlar ve etkinlikler hazırlayan kuluçka merkezleri, yurtdışında ofis imkanı, karşılıksız tohum sermaye desteği gibi farklı katkılar sunmaya hazırlanıyor.

Kapak haberimizde Türkiye’de girişimcilere destek veren 16 kuluçka merkezinin yeni dönem büyüme planlarını, start up’lara verecekleri destekleri ve bu merkezlere katılım koşullarını araştırdık.

Araştırmanın ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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