Girişimciye kuluçka desteği
Start up’ların ilk aşama yatırımcısı ve rehberi olan kuluçka merkezlerinin sayısı 60’a ulaştı.
Yeni dönemle birlikte start up’lar için önemli programlar ve etkinlikler hazırlayan kuluçka merkezleri, yurtdışında ofis imkanı, karşılıksız tohum sermaye desteği gibi farklı katkılar sunmaya hazırlanıyor.
Kapak haberimizde Türkiye’de girişimcilere destek veren 16 kuluçka merkezinin yeni dönem büyüme planlarını, start up’lara verecekleri destekleri ve bu merkezlere katılım koşullarını araştırdık.
Araştırmanın ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
Önceki haber Markamız Preo'yla yurtdışına açılacağız
Sonraki haber Ekonomist’te bu hafta
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?