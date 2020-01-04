Parayı ne yapmalı?
2018 yılı yatırım araçları açısından hayli zorlu geçmişti. Enflasyon yüzde 20,3’e çıkınca reel getiri neredeyse olanaksız hale gelmişti.
Zaten yatırım fonlarına bakıldığında, altın ve kamu dış borçlanma araçları hariç, tüm fonlar reel olarak kaybettirmişti. 2019 yılı ise yatırımcının yüzünün güldüğü bir dönem oldu.
Yıllık enflasyonun yüzde 11,84 seviyesinde gerçekleştiğini gördük. Bu dönemde, BES ve yatırım fonları tüm türlerinde enflasyonun üzerinde getiri sağladı.
Bu durum, özellikle yatırım fonları pazarında yatırımcı ilgisinin artması sonucunu da beraberinde getirdi.
2020 yılına girerken jeopolitik riskler devam etmesine rağmen, dövizde stabilizasyon sağlandı. Faizlerde getiriler artık ciddi şekilde geriledi.
Türk yatırımcısının en çok tercih ettiği iki yatırım aracında getiriler düşerken, 2020 alternatif getiri arayışının arttığı bir dönem olacak.
İşte bu dönemdeki beklentileri ve yatırım stratejilerini, 2019’da fon türlerine göre en iyi getiriyi sağlayan fon şampiyonlarına sorduk.
Araştırmanın ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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