Yurtdışında ‘Incubator’ denilen ve dilimize kuluçka merkezleri olarak çevrilen kurumlar, erken aşama girişimcilerin adeta can simidi oluyor.

Zira erken aşama olarak tanımlanan yani fikrini henüz ticarileştirememiş girişimciler, bu kuluçka merkezlerinde yatırımcı bulmanın yanı sıra iş modellerini geliştirmek için önemli eğitimler de alıyor.

Bu merkezlerde daha önce girişim ekosisteminin zorluklarını aşan kişiler de yine tecrübelerini genç girişimcilere aktararak onlara mentörlük desteği veriyor.

Sosyal ve motivasyonel anlamda birçok start up’ı aynı çatı altında buluşturan kuluçka merkezleri, aynı zamanda girişimcilik ekosistemi için güçlü bir sinerji yaratıyor. Bu merkezlerde erken aşama girişimler, aldıkları hızlandırıcı programlarla projelerini hızla hayata geçiriyor ve bir şirket kurabiliyor.

Önümüzdeki dönemde de start up’lar için önemli programlar ve etkinlikler hazırlayan kuluçka merkezleri, yurtdışında ofis olanağı, yeni eğitim modülleri, hibe desteği gibi farklı katkılar sunmayı planlıyor.

Biz de kapak haberimizde Türkiye’de girişimcilere destek veren 18 kuluçka merkezinin yeni dönemde start up’lara vereceği destekleri ve aradıkları kriterleri araştırdık.

Araştırmanın ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.