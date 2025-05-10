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Beşiktaş Başkan Adayı Gürkan Aksoy kimdir? Listesinde kimler var?

Beşiktaş Kulübünde olağan seçimli genel kurul toplantısı yarın, yani 11 Mayıs pazar günü yapılacak. Seçimde mevcut başkan Serdal Adalı ile başkan adayı Gürkan Aksoy'un listeleri yarışacak.

10 Mayıs 2025 | 12:04
Son Güncellenme: 10 Mayıs 2025 | 12:43
Beşiktaş Başkan Adayı Gürkan Aksoy kimdir? Listesinde kimler var?

Beşiktaş Kulübü'nün genel kurulu yarın Türkiye Atletizm Federasyonu Ataköy Atletizm Salonu'nda saat 10.00'da başlayacak. Mevcut başkan Serdal Adalı ile Gürkan Aksoy, genel kurulda başkanlık için yarışacak. Genel kurulda 31 Aralık 2024 günü çalışma saati bitimine kadar aidatlarını yatıran 27 bin 588 üye oy kullanabilecek.

GÜRKAN AKSOY KİMDİR?

Peki, başkan adayı Gürkan Aksoy kimdir? Aksoy, katıldığı bir yayında bu soruyu şöyle yanıtlıyor: "1971 İstanbul doğumlu, 1979 senesinden itibaren Beşiktaş tribünlerine emek sarfetmiş bir bireydir. Eğitim anlamında İngiltere'de üniversiteyi okudum. İşimin ve uzmanlıklarım para yönünde çok kuvvetli. (Bu konu üstüne bir ihtisas aldı) Özü itibarıyla her şeyden evvel iyi bir Beşiktaşlı diyebiliriz". 

GÜRKAN AKSOY'UN LİSTESİ

Asıl üyeler: Levent Önkol, Işık Dumrul, Tolga Bal, İsmail Tatlılık, Feridun Özgiden, Ali Kızıltaş, Cem Şendur, Safiye Taylan, Bülent Erunsal, Çetin Yıldırım
Yedek üyeler: Eralp Elmasdiken, Çağıl Geylan, Nihan Tüfekçioğlu, Nurettin Yılgın, Selçuk Akman

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