Beşiktaş'ın yeni başkanı Serdal Adalı kimdir?

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Beşiktaş'ta Serdal Adalı dönemi: Serdal Adalı kimdir?

Beşiktaş Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda Hüseyin Yücel'i geride bırakan Serdal Adalı, başkanlığa seçildi. Peki, Serdal Adalı kimdir? İşte Adalı'nın biyografisi

29 Aralık 2024 | 23:45
Son Güncellenme: 30 Aralık 2024 | 00:38
Beşiktaş'ta Serdal Adalı dönemi: Serdal Adalı kimdir?

Beşiktaş Kulübü bugün yeni başkanını seçti... Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kongrede oy sayımı işlemine göre toplam 25 sandıkta da Hüseyin Yücel'i geçen ve oyların 8 bin 901'ini alan Serdal Adalı, başkanlığa seçildi. Adalı'nın rakibi Hüseyin Yücel ise 3 bin 637 oy aldı. Serdal Adalı, Mayıs 2025'te gerçekleştirilecek olağan kongreye kadar siyah-beyazlı kulübün başkanlığını yapacak.

Serdal Adalı, sonuçların belli olmasının ardından yaptığı konuşmada kongre üyelerine teşekkür etti

Adalı, sorumluluklarının farkında olduğunu söyleyerek, "Aldığımız görevin ve üzerimizdeki sorumluluğun farkındayız. İnşallah Beşiktaş’ı güzel günlere hep birlikte taşıyacağız. Biz önce bu büyük camiayı tekrar bir araya getireceğiz. Artık Beşiktaş’ımız için yeni bir dönem başlıyor. Büyük Beşiktaş camiasının tümünün desteğini yanımızda görmek istiyorum. Beşiktaş layık olduğu günlere ancak böyle ulaşacaktır. Beşiktaşlıların içi rahat olsun. Kazanan Beşiktaş olmuştur." dedi. Ailesine ve rakibi Hüseyin Yücel'e de teşekkür eden Adalı, şunları söyledi:

"Öncelikle aileme, 2 gün sonra 40'ncı yılımızı kutlayacağımız, hayattaki en büyük destekçim ve benim yüzümden başına gelmedik kalmayan, bir günden bir güne benden desteğini esirgemeyen eşime, Beşiktaş konusunda her zaman destekçim olan çocuklarıma teşekkür ederim. Beşiktaş’a sahip çıkarak, rekor bir katılımla oy kullanan ve bize bu gururu yasatan sizlere gönülden teşekkür ederim.

Buradan Sayın Hüseyin Yücel’i de verdiği mücadeleden dolayı kutluyor, kendisiyle birlikte sevgili eşine ve ailesine de teşekkür ediyorum. 7’den 70’e bütün taraftarlarımıza ve tüm Beşiktaş camiasına en içten teşekkürlerimi sunarım. Beşiktaş hayatımın son 15 yılında benimle yol yürüyen tüm arkadaşlarıma da ayrıca teşekkür ederim. Çok özel bir teşekkürü de 3 Temmuz 2011 tarihinde hain terör örgütü tarafından düzenlenen kumpas nedeniyle benimle beraber cezaevinde bulunan Tayfur Havutçu kardeşim ile Ahmet Ateş kardeşime ve ailelerine etmek istiyorum. Türkiye Jokey Kulübüne ve atçılık camiasına da anlayışları için teşekkür etmek istiyorum."

Beşiktaş'ın yeni başkanı Serdal Adalı kimdir?

  • Beşiktaş'ın yeni başkanı Serdal Adalı, 1964 yılında Adana'da doğdu.
  • Üniversite eğitimini ABD'nin California eyaletinde alan Adalı, 1984'te iş hayatına atıldı ve ailesinin de desteğiyle Adalı Holding'i kurdu. 
  • İnşaat, servis, lojistik, catering ve enerji sektörlerinde 6 bini aşkın personeliyle uluslararası alanda çalışmalarına devam eden Serdal Adalı, çocuklarıyla beraber şirketlerini yönetmektedir.
  • 2012 - 2013, 2013 - 2015, 2018 - 2021 ve 2021 - 2024 yıllarında Türkiye Jokey Kulübü Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan Adalı, 25 Şubat 2024 Olağan Genel Kurulu'nda 5. kez Başkan seçildi. 
  • Türkiye Jokey Kulübünün (TJK) 2012'den bu yana başkanlığını da üstlenen Adalı, evli ve 2 çocuk babasıdır.


 


 

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Beşiktaş'ta Serdal Adalı dönemi: Serdal Adalı kimdir?
BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Pazartesi günü 1 hissede bedelli sermaye artırımı var
Halka arz olan şirketi YK başkanı anlatıyor
SPK'dan halka arz onayı aldı: Şirketten açıklama var
Faiz kararı piyasaları, borsayı nasıl etkiler? l Uzmanlar yorumladı
SPK ceza yağdırdı: Suç duyurusu, para cezası, işlem yasağı...
Anadolu Efes üst yönetimdeki değişiklikleri duyurdu
Galatasaray'dan (GSRAY) bedelli açıklaması
Gülermak’ın halka arz başvurusu onaylandı
SPK bülteni: 2 yeni halk arz, 3 sermaye artırımı onayı var
SPK'dan Galatasaray'a (GSRAY) onay geldi
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