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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy kimdir?

10 Temmuz 2018 tarihinden beri Kültür ve Turizm Bakanı olarak görev yapmakta olan Mehmet Nuri Ersoy, yeni Kabine'de de görevine devam edecek. Peki, Mehmet Nuri Ersoy kimdir, nereli, kaç yaşında?

03 Haziran 2023 | 22:57
Son Güncellenme: 03 Haziran 2023 | 23:26
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy kimdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merakla beklenen yeni Kabine'yi açıkladı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yeni dönemde görevine devam edecek.  Mehmet Nuri Ersoy'un biyografisi şöyle:

 Mehmet Nuri Ersoy kimdir?

Mehmet Nuri Ersoy, 1968 yılında İstanbul’da doğdu. Alman Lisesi’nin ardından İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İngilizce İşletme Bölümü’nden mezun oldu.

1985 yılında, lise öğrenimine devam ederken, rehberlik yaparak turizm sektörüne ve iş dünyasına atıldı.

1991 yılında, üniversite öğrenimini tamamladıktan sonra, paket tur ve otel konaklama hizmetleri veren şirketini kurdu.

2000 yılında otelcilik alanına giriş yapan Mehmet Nuri Ersoy, turizm sektöründe geçirdiği 33 yılın sonunda, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk kabinesinde Kültür ve Turizm Bakanı olarak görevlendirildi.

Mehmet Nuri Ersoy, 9 Temmuz 2018 tarihinde Bakanlık görevine başlamasıyla birlikte, şirketindeki bütün görev ve unvanlarını devretti.

Çok iyi düzeyde Almanca ve İngilizce bilen Mehmet Nuri Ersoy, Pervin Ersoy ile evli ve iki çocuk babasıdır.

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