Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal görevinden alınarak, yerine Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu atandı. Peki, Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu kimdir? Uzmanlık alanları neler? Kariyerinde hangi görevlerde bulundu? İşte Merkez Bankası’nın yeni başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun linkedin hesabında yer alan biyografisi: PROF. DR. ŞAHAP KAVCIOĞLU KİMDİR? Prof. Dr. Kavcıoğlu’nin hesabında biyografisi ile ilgili şu bilgiler yer alıyor: 1967 yılında Bayburt’ta dünyaya gelen Prof. Dr. Kavcıoğlu, 1987 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun olmuştur. İstanbul Üniversitesi Muhasebe Enstitüsü’nü Denetim Uzmanı olarak bitirdikten sonra İngiltere Hastings College’ta 1988-1990 yılları arasında İşletmecilik üzerine eğitim görmüştür. Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü’nde yüksek lisans ve doktorasını tamamlamış ve 2014 yılında Doçent, 2019 yılında Profesör unvanını almıştır.



İş hayatına 1991 yılında Esbank’ta Müfettiş Yardımcısı olarak başlamış ve sırasıyla Müfettiş, Şube Müdürü ve Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır. 2003 yılında Halkbank’ta İstanbul Bölge Koordinatörü olarak görev almıştır. Aynı bankada sırasıyla Perakende Bankacılık’tan, Esnaf-KOBİ Bankacılığı’ndan, Kredi Politikaları’ndan, İnsan Kaynakları ve Organizasyon’dan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak 2015 yılı Kasım ayına kadar çalışmıştır. 1 Kasım 2015 genel seçimlerinde 26. Dönem Bayburt Milletvekili olarak seçilmiştir. Bu görevi süresince TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve Parlamentolar Arası Birlik (PAB) Türk Grubu Üyesi olarak çalışmalarını sürdürmüştür.

10 yıl süreyle Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfı’nda Başkanlık görevini yürütmüştür. Aynı zamanda Bayburt Üniversitesi Kalkındırma Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi, Galatasaray Spor Kulübü Kongre Üyesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Mezunlar Derneği Kurucu Üyesi ve Bankacılık ve Sigortacılık Mezunları Derneği üyesidir.

“Ticari Bankalarda Sorunlu Kredilerin Yönetimi Çözüm Yolları ve Takibi”, “Sektörlere Göre Finansal Tabloların Karşılaştırmalı Analizi”; “Enerji Sektöründe Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi” ve “Dünyada ve Türkiye’de Faizsiz Finansın Gelişimi” adlı yayımlanmış 4 kitabı ve çok sayıda makalesi bulunmaktadır.

14 Ağustos 2018 – 12 Haziran 2020 yılları arasında VakıfBank Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevinin yanı sıra Kredi Komitesi, Denetim Komitesi Üyesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi’nde üyelik görevlerini yürüten Kavcıoğlu, VakıfBank iştiraklerinden Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nda Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmıştır.

Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu’nda öğretim görevlisi olarak görevini sürdürmektedir. Aynı zamanda Yeni Şafak Gazetesi’nde ekonomi sayfasında köşe yazarlığına devam eden Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, evli ve 3 çocuk babasıdır.