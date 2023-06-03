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  • Yeni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan oldu: Hakan Fidan kimdir? Fidan'ın biyografisi

Yeni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan oldu: Hakan Fidan kimdir? Fidan'ın biyografisi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinede, Dışişleri Bakanlığı görevine getirildi. Hakan Fidan'ın biyografisi...

03 Haziran 2023 | 23:39
Son Güncellenme: 03 Haziran 2023 | 23:51
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Yeni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan oldu: Hakan Fidan kimdir? Fidan'ın biyografisi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinede, Dışişleri Bakanlığı görevine getirildi. Peki, Hakan Fidan kimdir? İşte AA'nın geçtiği habere göre Hakan Fidan'ın biyografisi:

HAKAN FİDAN KİMDİR?

  • 28 Mayıs'ta ikinci turu yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ardından kurulan kabinede, Dışişleri Bakanı olan Fidan, 1968'de Ankara Hamamönü'nde doğdu.
  • Kara Kuvvetleri Muhabere Okulu ve Kara Kuvvetleri Dil Okulu'ndan mezun olan Fidan, akademik tahsilinin büyük kısmını Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) görevi esnasında yaptı.
  • Fidan, yurt dışı NATO görevi esnasında Maryland Üniversitesi, University of College'dan Siyaset ve Yönetim Bilimi alanında lisans dereceleri; ardından Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden yüksek lisans ve doktora dereceleri aldı.
  • TSK'daki hizmetini müteakip akademik hayata yoğunlaşan Fidan, Hacettepe ve Bilkent üniversitelerinde uluslararası ilişkiler alanında dersler verdi.
  • Fidan, devlet kademelerinde dış politika ve güvenlik alanlarında kritik görevlerde bulundu.
  • TİKA, Başbakanlık dış politika ve güvenlik konularından sorumlu Müsteşar Yardımcılığı, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu Üyeliği, Başbakan Özel Temsilciliği, MİT Müsteşar Yardımcılığı, MİT Başkanı ve Cumhurbaşkanı Özel Temsilciliği görevlerinde bulunan Fidan, 27 Mayıs 2010'dan bu yana 13 yıldır MİT Başkanlığı görevini yürütüyor.
  • Fidan, evli ve üç çocuk babası.

 

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