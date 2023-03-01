Türkiye’deki kripto para kullanıcılarına uyarı

Markadan yapılan açıklamaya göre, Kaspersky, araştırma için yaptığı ankette katılanların yüzde 41’inin kripto para kullanıcılarını ilgilendiren potansiyel siber tehditler hakkında bilgi sahibi olduğunu düşündüğünü, yüzde 9’unun ise konu hakkında hiç bilgisi olmadığını tespit etti. Katılımcıların yüzde 59’unun kripto para birimi suçlarından etkilendiğini ve kripto para sahiplerinin yüzde 40’ının da mevcut koruma sistemlerinin etkili olduğuna inanmadığını ortaya koydu.

Kullanıcılar kripto para birimi tehditlerine aşina mı?

Yapılan araştırmada, kullanıcıların kripto para birimi sahiplerinin karşı karşıya olduğu potansiyel tehditlerin farkında olmadığı görülüyor. Kripto para biriminin artan popülaritesine rağmen, ankete katılanların yalnızca yüzde 41'i onu kullanmanın potansiyel riskleri hakkında iyi derecede bilgi sahibi olduğunu düşünürken, yüzde 9'u ise hiçbir bilgiye sahip değil. Ayrıca, bu tehditlere ilişkin farkındalık yaş azaldıkça artıyor. Buna göre, 35 yaşın altındaki genç tüketicilerin konuyla alakalı daha fazla bilgi sahibi olduğu da ortaya konuluyor.

Sanal hırsızlık ve dolandırıcılık gibi siber tehditler, kripto para birimini kullanmanın en yaygın olumsuz yönleri arasında görüyor. Katılımcıların sırasıyla yüzde 25 ve 26'sı bunları en önemli endişeleri olarak belirtiliyor. Ankete katılanların yüzde 23'ü ise kripto para birimine sahip olmasalar bile kripto tehditlerinin hedefi haline gelebileceklerinin farkında bulunmuyor.

Kripto para birimlerinin daha fazla korumaya ihtiyacı var

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky'nin APAC Küresel Araştırma ve Analiz Ekibi Başkanı Vitaly Kamluk, araştırma ile ilgili olarak, "Kripto para piyasasının son zamanlardaki gerilemesine rağmen, bu alandaki kötü niyetli faaliyet seviyesi azalmadı. Hala emekleme aşamasında olan kripto endüstrisi, dolandırıcılar için birincil hedef olmaya devam ediyor. Bu anket, kripto para birimi sahiplerinin karşılaştığı potansiyel riskler hakkında artan farkındalık ve eğitim ihtiyacını vurgulamaktadır. Dijital varlıkların benimsenmesi artmaya devam ederken, bireylerin kendilerini siber tehditlerden korumak için uygun önlemleri almaları çok önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.

Tehditlere ve endişeler bölgeye göre değişiyor

Açıklamaya göre, Güney Afrika ve Asya-Pasifik ülkelerindeki durumu da gözler önüne seren Kaspersky, Güney Afrika’da yüzde 23 ve Asya Pasifik’te ise yüzde 15 düzeyinde sahte uygulamalar olduğunu belirtiyor. Araştırmaya göre, Güney Afrika’da yüzde 16 ve Asya Pasifik’te yüzde 15 düzeyinde kaygılar olduğunu ortaya koyuluyor. Avrupa'da ise bu konuda önemli sorunun, yetişkinlere yönelik web sitelerindeki tarama geçmişini ifşa etmekle tehdit ettikleri haraç saldırılarının yüzde 13 olduğu görülüyor.

Kripto para birimini güvenli bir şekilde kullanabilmek için Kaspersky uzmanları şunları da öneriyor: