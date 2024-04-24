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Binance'ın kurucusu için istenen ceza belli oldu

Binance'in kurucusu ve eski CEO'su Changpeng Zhao için 36 ay hapis cezası talep edildi.

24 Nisan 2024 | 16:51
Binance'ın kurucusu için istenen ceza belli oldu

ABD'de savcılar, kripto para borsası Binance'in kurucusu ve eski CEO'su Changpeng Zhao (CZ) için 36 ay hapis cezası talep etti.

Binance ve CZ, kara para ve terör finansmanı yasalarını ihlal etmekle suçlu bulunmuştu. Savcılık, tavsiye edilen cezaların yaklaşık iki katını istedi.

30 Nisan'da hüküm giymesi beklenen CZ, kendisi ve borsanın ihlallerini kabul etmiş ve kasım ayında Binance'teki görevinden istifa etmişti. Binance ise 4,32 milyar dolarlık para cezasına çarptırılmıştı.

Ayrıca savcılar, CZ'nin 50 milyon dolar para cezasının yeterli olduğunu belirtti.

Savcılığın açıklamasında, "Zhao'nun ABD yasalarını kasıtlı olarak ihlalinin büyüklüğü ve sonuçları göz önüne alındığında, 36 aylık ceza yasalara saygıyı teşvik edecek ve yeterli caydırıcılığı sağlayacak.” ifadeleri kullanıldı.

Ceza yönergeleri Zhao için en fazla 18 ay hapis cezası öngörüyordu. CZ, ABD'de 175 milyon dolarlık bir kefaletle serbest bırakılmıştı.

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