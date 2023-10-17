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Binance.US doğrudan dolar çekim işlemlerini durdurdu

Kripto para borsası Binance'in ABD'deki birimi, platformdan doğrudan dolar çekim işlemlerini durdurdu.

17 Ekim 2023 | 21:31
Son Güncellenme: 17 Ekim 2023 | 22:18
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Binance.US doğrudan dolar çekim işlemlerini durdurdu

AA'nın haberine göre Binance.US, kullanım koşullarını güncelledi.

Bu kapsamda, müşterilerin ABD dolarlarını hesaplarından çekmek istemeleri durumunda, bu işlemi doları sabit coine veya diğer dijital varlıklara dönüştürerek yapabileceği bildirildi.

Ayrıca güncellenen kullanım koşullarında, müşterilerin hesaplarının ve dijital varlıklarının ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC) sigortasında olmadığı belirtildi. Binance.US, haziran ayı başında, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonunun (SEC) varlıklarını dondurmasını istemesinin ardından dolar mevduatlarını askıya alacağını duyurmuştu.

SEC, haziranda kripto para borsası Binance'in kuruluşları ile şirketin kurucusu Changpeng Zhao'ya 13 suçlamayla dava açmıştı. Binance'a yöneltilen suçlamalar arasında kayıt dışı borsaların ve takas acentelerinin işletilmesi, Binance.US platformunda alım satım kontrolleri ve gözetiminin yanlış beyan edilmesi ile menkul kıymetlerin kayıt dışı arzı ve satışı yer almıştı. AA

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