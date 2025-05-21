Anadolu Ajansı'nın haberi şöyle: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosunca, BIST Pay Piyasası'nda işlem gören bazı sermaye piyasası araçları paylarında manipülatif hareketler yapıldığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, halka açık bir şirketin hisseleri üzerinde, 2022 yılı mart ile eylül ayları arasında yatırımcı sayısı, işlem hacmi ve hisse fiyatında hayatın olağan akışına aykırı dalgalanmalar yaşandığı, yapay yükselişlerin küçük yatırımcıyı zarara uğrattığı ve örgütlü hareket eden şüphelilerin faaliyetlerinin ''piyasa dolandırıcılığı'' suçunu oluşturduğu tespit edildi.

Bunun üzerine, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, "örgütlü piyasa dolandırıcılığı" suçuyla ilgili şüphelilerin yakalanması ve suçların önlenmesine yönelik Başsavcılık koordinesinde operasyon düzenlendi.

AA'nın haberine göre İstanbul merkezli operasyonda, örgüt elebaşı olduğu iddia edilen Ünsal Ban, yurt dışına kaçmak üzereyken Fethiye'de yakalandı. Operasyonda ayrıca, aralarında yöneticilerin de bulunduğu 5 zanlı gözaltına alındı.

Firari durumda olan 1 şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmalar sürüyor. AA