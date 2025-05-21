THY'den geri alım programıyla ilgili açıklama

Türk Hava Yolları A.O.'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'a yapılan bildirim şöyle: Yönetim Kurulumuzun 14.02.2023 tarihli kararıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ve i-SPK.22.7 (14.02.2023 tarih ve 9/177 s.k.) sayılı İlke Kararı çerçevesinde başlatılan pay geri alım programı, SPK'nın i-SPK.22.8 (01.08.2024 tarih ve 41/1198 s.k.) sayılı İlke Kararı neticesinde 21.05.2025 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında kendiliğinden sonlanmıştır. Ortaklığımızın pay geri alım işlemlerine devam edebilmesi için yeni bir pay geri alım programı 21.05.2025 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında hissedarlarımız tarafından onaylanmıştır.