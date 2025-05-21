Borsada bugün bedelsiz kararı duyuran 3 şirket (21 Mayıs)

Borsa İstanbul'da bugün bedelsiz sermaye artırımına ilişkin açıklama yapan 3 şirket şöyle:
1 GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (GENTS) Yüzde 150
Gentaş %150 oranında bedelsiz sermaye arttırımı kararını açıkladı.
Açıklamaya göre şirketin mevcut 300.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin (%150 oranında) 450.000.000 TL artırılarak 1.000.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 750.000.000 TL'ye yükseltilmesine, bedelsiz olarak dağıtılacak 450.000.000 TL'nin sermaye düzeltmesi olumlu farklarından karşılanmak suretiyle çıkarılmış sermayeye eklenmesine, bu kapsamda, toplamda 450.000.000 TL nominal değerli 45.000.000.000 adet pay ihraç edilmesine ve ihraç edilecek payların mevcut pay sahiplerine sahip oldukları payları oranında bedelsiz olarak kayden dağıtılmasına karar verildi. Şirket, onay için ilgili kurumlara başvuracak.
2 TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (TERA, TRA) - Yüzde 344,44444
Tera Yatırım, %344,44 bedelsiz sermaye artırımı kararı aldı.
KAP'a yapılan açıklama şöyle:
Şirketimiz, Tera Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin ("Şirket"), yönetim kurulu 16.05.2025 tarihinde Şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karara bağlamıştır:
1. Şirketimizin 27.05.2025 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan olağan genel kurul toplantısında, mevcut durumda 150.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının 2025-2029 yılları için geçerli olacak şekilde 3.000.000.000 TL olarak belirlenmesi ve Şirketimizin, SPK kayıtlarına göre 156.707.531 TL, yasal kayıtlara göre ise 341.762.567 TL tutarındaki net dağıtılabilir dönem kârının tasarruf şekline ilişkin kararın pay sahiplerinin onayına sunulması öngörülmektedir. Şirketimiz yönetim kurulu, 02.05.2025 tarihli toplantısında, söz konusu net dağıtılabilir dönem kârının tamamının Şirket'in olağanüstü yedeklerine aktarılmasını önermiştir. Genel kurul tarafından, kayıtlı sermaye tavanına ilişkin esas sözleşme tadilinin ve yönetim kurulunun kar dağıtım önerisinin onaylanması halinde, genel kurulda görüşülen hususların tescilini takiben bedelsiz sermaye artırımı gerçekleştirilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına,
2. İlgili planlanan bedelsiz sermaye artırımının 284.155.903 TL'lik kısmının Şirketimizin olağanüstü yedeklerinden, 258.344.097 TL'lik kısmının ise emisyon priminden (hisse ihraç primi) karşılanmak üzere toplam Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 157.500.000 TL'den 542.500.000 TL'lik artışla 700.000.000 TL'ye (%344,44) artırılmasına, katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir.
3 ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. (ESEN) - Yüzde 600
Şirket %600 oranında bedelsiz sermaye artırım kararı aldı
KAP'a yapılan açıklama şöyle:
Yönetim Kurulumuzun 21.05.2025 tarihli toplantısında,
1. Şirketimizin 3.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde; 260.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 991.840.910,38 TL tutarındaki kısmı Geçmiş Yıllar Kârlarından, 73.047.193,13 TL tutarındaki kısmı Emisyon Priminden ve 495.111.896,49 TL tutarındaki kısmı Sermaye Düzetmesi Olumlu Farklarından karşılanmak suretiyle toplam 1.560.000.000 TL, % 600 oranında artırılarak 1.820.000.000 TL‘ye çıkarılmasına,
2. İhraç edilecek payların, Şirket Esas Sözleşmesi'nin Sermaye ve Hisselerin Nevi başlıklı 6.maddesine göre, mevcut 16.250.000 A Grubu Nama pay yazılı (TREESEN00016) paylara 97.500.000,00 A Grubu Nâma Pay (TREESEN00016), 243.750.000 B Grubu Hamiline yazılı (TREESEN00024) paylara, 1.462.500.000 TL B Grubu Hamiline (TREESEN00024) pay şeklinde ihraç edilmesine,
3. Bu karar kapsamında başta Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. olmak üzere, ilgili merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına ve bunun için gerekli tüm dokümanların hazırlanmasına, oy birliği ile karar verilmiştir. Oy birliği ile kabul edilmiştir.