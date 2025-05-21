SPK onaylamıştı: Bedelsiz tarihini duyurdu (Yüzde 200)

Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Üretim ve Ticaret A.Ş. (BRKSN) SPK'dan bedelsiz sermaye artırımı onayı almıştı. Şirket bugün bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihini duyurdu: 22 Mayıs 2025.



KAP'a yapılan bildirimde "Şirketimizin, 300.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 31.200.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere %200 oranında artırılarak 93.600.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru ,Sermaye Piyasası Kurulu'nun15.05.2025 tarih ve 31/895 sayılı kararıyla onaylanmıştır.

Onaylı İhraç Belgesi ve Esas sözleşme tadil metni ekte paylaşılmıştır. Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 22.05.2025 olarak belirlenmiştir" denildi.