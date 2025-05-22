Borsada dün temettü ve temettü tarihi açıklayan 4 şirket

Borsa İstanbul'da kar payı dağıtmaya hazırlanan ve bugün açıklama yapan 4 şirket şöyle:
1 TÜRK HAVA YOLLARI A.O. (THYAO)
Şirket bugün Genel Kurul'da onaylanan temettü kararını duyurdu.
Buna göre THYAO 2 taksit halinde toplamda net 6,8840578 TL, brüt 5,8514490 TL temettü dağıtacak. Her iki taksit de net 2,9257245 TL olacak.
- İlk taksit için kesinleşen nakit kar payı hak kullanım tarihi 16 Haziran 2025, ödeme tarihi 18 Haziran.
- İkinci taksit için hak kullanım tarihi 2 Eylül ve ödeme tarihi 4 Eylül.
2 EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. (EREGL)
Temettü tarihi bugün KAP'a bildirildi. Şirket pay başına brüt 0,25 TL net 0,2125 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 2 Temmuz, ödeme tarihi ise 4 Temmuz 2025 olacak.
3 İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş. (ISDMR)
Temettü tarihi bugün KAP'a bildirildi. Şirket pay başına brüt 0,25 TL net 0,2125 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 2 Temmuz, ödeme tarihi ise 4 Temmuz 2025 olacak
4 TGS DIŞ TİCARET A.Ş. (TGSAS)
Şirket bugün genel kurulda kesinleşen temettü kararını duyurdu. Buna göre pay başına brüt 1 TL, net 0,85 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 27 Mayıs, ödeme tarihi ise 29 Mayıs 2025 olacak.