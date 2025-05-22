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Borsada dün temettü ve temettü tarihi açıklayan 4 şirket

Borsa İstanbul'da dün (21 Mayıs) 2 şirket genel kurulda onaylanan temettü kararlarını, 2 şirket ise temettü tarihlerini KAP'a bildirdi.

21 Mayıs 2025 | 23:12
Son Güncellenme: 22 Mayıs 2025 | 00:54
Borsada dün temettü ve temettü tarihi açıklayan 4 şirket

Borsa İstanbul'da kar payı dağıtmaya hazırlanan ve bugün açıklama yapan 4 şirket şöyle:

1 TÜRK HAVA YOLLARI A.O. (THYAO)

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. (THYAO)

Şirket bugün Genel Kurul'da onaylanan temettü kararını duyurdu. 

Buna göre THYAO 2 taksit halinde toplamda net 6,8840578 TL, brüt 5,8514490 TL temettü dağıtacak. Her iki taksit de net 2,9257245 TL olacak.

  • İlk taksit için kesinleşen nakit kar payı hak kullanım tarihi 16 Haziran 2025, ödeme tarihi 18 Haziran. 
  • İkinci taksit için hak kullanım tarihi 2 Eylül ve ödeme tarihi 4 Eylül.

2 EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. (EREGL)

EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. (EREGL)

Temettü tarihi bugün KAP'a bildirildi. Şirket pay başına brüt 0,25 TL net 0,2125 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 2 Temmuz, ödeme tarihi ise 4 Temmuz 2025 olacak. 

3 İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş. (ISDMR)

İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş. (ISDMR)

Temettü tarihi bugün KAP'a bildirildi. Şirket pay başına brüt 0,25 TL net 0,2125 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 2 Temmuz, ödeme tarihi ise 4 Temmuz 2025 olacak

4 TGS DIŞ TİCARET A.Ş. (TGSAS)

TGS DIŞ TİCARET A.Ş. (TGSAS)

Şirket bugün genel kurulda kesinleşen temettü kararını duyurdu. Buna göre pay başına brüt 1 TL, net 0,85 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 27 Mayıs, ödeme tarihi ise 29 Mayıs 2025 olacak. 
 
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