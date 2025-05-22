Borsada dün temettü ve temettü tarihi açıklayan 4 şirket

Şirket bugün Genel Kurul'da onaylanan temettü kararını duyurdu.

Buna göre THYAO 2 taksit halinde toplamda net 6,8840578 TL, brüt 5,8514490 TL temettü dağıtacak. Her iki taksit de net 2,9257245 TL olacak.