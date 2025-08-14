Bitcoin'den rekor daha: BTC fiyatı yeni zirvesini belirledi

Bitcoin, ABD borsalarındaki yükselişle paralel olarak rekor seviyeye ulaştı. TSİ 03:00 saatlerinde tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkan Bitcoin fiyatı, 124 bin 457 doları gördü.

CoinMarketCap verilerine göre, haberin yazımı itibarıyla Bitcoin, son zirvesinden yüzde 2,25 oranında geri çekildi ve 121 bin 372 dolara geldi.

Rekor, S&P 500 endeksinin art arda ikinci gün de tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin hemen ardından geldi.

Bloomberg'in haberine göre son bir yıldır yükseliş trendinde olan Bitcoin, ABD Başkanı Donald Trump döneminde oluşan yasalarla desteklenen olumlu piyasa ortamından yararlandı.

Bitcoin neden yükseldi?

Michael Saylor’un liderliğindeki Strategy şirketi başta olmak üzere bazı halka açık şirketler, Bitcoin biriktirme stratejisini benimseyerek talebi artırdı. Bu yaklaşım Ether gibi diğer kripto paralara da yayıldı ve dijital varlık piyasasında genel bir yükselişe yol açtı.

Bu hafta açıklanan ABD enflasyon verilerinin beklentilerle uyumlu gelmesi, Eylül ayında ABD Merkez Bankası’nın faiz indirimi yapabileceği beklentilerini güçlendirdi. Bu durum, finansal koşulları gevşeterek hisse senetlerinden kripto paralara sermaye akışını teşvik etti.

Uzmanlar, kripto paralar ile hisse senetleri arasında pozitif bir ilişki bulunduğunu, bu korelasyonun Ether için Bitcoin’e kıyasla daha güçlü olduğunu belirtiyor.

Ether’deki yükselişin, yeni aktifleşen hazine şirketlerinden gelen talep ile; Bitcoin’deki istikrarlı artışın ise borsa yatırım fonlarına süregelen girişlerle desteklendiği ifade ediliyor.

DYOR kripto araştırma platformunun CEO’su Ben Kurland, enflasyonun yavaşlaması, faiz indirimi beklentilerinin artması ve ETF’ler aracılığıyla kurumsal katılımın, piyasada güçlü bir destek yarattığını belirtti. Kurland, bu yükselişin yalnızca bireysel yatırımcı ilgisinden değil; varlık yöneticileri, şirketler ve devletlerin yapısal alımlarından kaynaklandığını vurguladı.