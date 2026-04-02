Kripto para piyasası yeni güne zayıf bir başlangıç yaptı. ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik sert askeri söylemleri ve önümüzdeki haftalarda operasyonların yoğunlaşabileceğine işaret eden açıklamaları, piyasalarda belirsizliği artırarak riskli varlıklar üzerinde baskı oluşturdu.



Bu gelişmelerin ardından enerji piyasalarında yukarı yönlü hareketler hız kazanırken, petrol fiyatlarının yeniden 100 dolar seviyesinin üzerine çıkması enflasyon endişelerini gündeme taşıdı. Artan jeopolitik tansiyonun etkisiyle Bitcoin başta olmak üzere kripto varlıklarda kısa vadeli satış baskısı öne çıktı. Bununla birlikte taraflar arasında diplomatik temasların devam ettiğine yönelik açıklamalar, piyasalarda tamamen negatif bir fiyatlamanın oluşmasını sınırlayan bir unsur olarak öne çıkıyor. Ancak çatışmanın seyrine ilişkin netliğin henüz oluşmaması, yatırımcıların temkinli duruşunu korumasına neden oluyor.

Bülten yazıldığı sırada Bitcoin 66.592 dolardan, Ethereum 2.049, XRP 1,31, Solana ise 79,23 dolardan fiyatlanıyordu. 1 Nisan’da Bitcoin ETF’lerinden toplam 173,73 milyon dolarlık, Ethereum ETF’lerinden ise 7,10 milyon dolarlık çıkış gerçekleşti.

Alabama, DAO’lara yasal statü tanıyan ikinci ABD eyaleti oldu

ABD’nin Alabama eyaleti, merkeziyetsiz otonom organizasyonlara (DAO) yasal statü tanıyan ikinci eyalet olarak Wyoming’in ardından önemli bir adım attı.

Şubat ayında Cumhuriyetçi Senatör Lance Bell tarafından sunulan ve “Decentralized Unincorporated Nonprofit Association (DUNA) Act” olarak bilinen yasa tasarısı (Senato Tasarısı 277), 17 Mart’ta Temsilciler Meclisi’nde 82’ye karşı 7 oyla kabul edildi. Tasarı, Alabama Valisi Kay Ivey tarafından imzalanarak yürürlüğe girdi. Düzenleme, DAO’lara tüzel kişilik ve sınırlı sorumluluk koruması sağlayarak bu yapıların gerçek dünyadaki hukuki statüsüne ilişkin belirsizliği ortadan kaldırıyor. Buna göre DAO’lar mülk edinebilecek, sözleşme yapabilecek ve dava açabilecek. Ayrıca üyeler ve yöneticiler kişisel sorumluluktan korunacak.

Yasaya göre bir DAO’nun bu statüden yararlanabilmesi için en az 100 üyeden oluşması ve ortak bir kâr amacı gütmeyen hedef doğrultusunda faaliyet göstermesi gerekiyor. Yönetim süreçleri tamamen blok zinciri ve akıllı sözleşmeler üzerinden yürütülürken; oylama, teklif ve mutabakat mekanizmaları zincir üzerinde saklanabilecek. Benzer bir yasa tasarısı Batı Virginia’da Temsilciler Meclisi’nden geçmiş durumda ve valinin onayını bekliyor. Wyoming ise DUNA yasasını Mart 2024’te yürürlüğe koymuş, ABD’de yasal olarak tanınan ilk DAO’yu 2021’de kabul etmişti. 2025 itibariyle dünya genelinde 13 binden fazla DAO bulunurken, bu yapıların yönettiği toplam varlıkların 24,5 milyar doları aştığı tahmin ediliyor.

“Clarity Act’te stablecoin getirisi sorunu çözüme yaklaşıyor”

Coinbase Baş Hukuk Sorumlusu Paul Grewal, ABD’de kripto piyasa yapısını düzenlemeyi hedefleyen Clarity Act’in kısa vadede önemli ilerleme kaydedeceğini söyledi.

Çarşamba günü Fox Business’a verdiği röportajda konuşan Grewal, stablecoin getirilerine ilişkin tartışmalara rağmen yasa tasarısının ilerlediğini belirtti. “Bir anlaşmaya çok yakınız. Ödüllerin önemli olduğu kabul ediliyor ancak tasarının diğer kritik unsurları da ABD’nin küresel kripto merkezi olma hedefi açısından büyük önem taşıyor” dedi. ABD bankacılık sektörü, tasarıya kripto platformlarının atıl bakiyeler üzerinden stablecoin getirisi sunmasını engelleyecek hükümler eklenmesi için lobi faaliyetleri yürütüyor. Bankalar, kripto şirketlerinin geleneksel finans kuruluşlarıyla aynı kurallara tabi olması gerektiğini ve bu tür getirilerin mevduat çıkışına yol açabileceğini savunuyor.

Grewal ise bu endişeleri destekleyen somut bir veri bulunmadığını ifade etti. “Teorik olarak stablecoin’lerin, özellikle yerel bankalardan mevduat çıkışına yol açabileceği öne sürülebilir. Ancak bu doğru olsaydı, buna dair kanıt görürdük. Şu ana kadar böyle bir durum söz konusu değil” diye konuştu. Stablecoin getirisi tartışmasının ABD bankalarının karşı karşıya olduğu diğer sorunlarla karıştırılmaması gerektiğini vurgulayan Grewal, tasarının ilerleyeceğine inandığını söyledi. Senato Bankacılık Komitesi’nde önümüzdeki haftalarda bir değerlendirme sürecinin başlamasını ve ardından genel kurul oylamasına geçilmesini beklediğini belirtti.

Genius Group, borç ödemek için Bitcoin rezervlerini tasfiye etti

Yapay zeka destekli Bitcoin hazine ve eğitim şirketi Genius Group, 2026’nın ilk çeyreğinde borçlarını ödemek amacıyla elindeki tüm Bitcoin varlıklarını sattığını açıkladı. Şirket, piyasa koşullarının daha elverişli hale gelmesiyle birlikte Bitcoin hazinesini yeniden oluşturmaya başlayacağını belirtti.

Bu adım, şirketin Kasım 2024’te duyurduğu ve rezervlerinin yüzde 90’ından fazlasını Bitcoin’de tutmayı hedefleyen “Bitcoin öncelikli” stratejisiyle çelişiyor. Mart 2026 itibariyle yaklaşık 5,7 milyon dolar değerinde 84 BTC’ye sahip olan şirketin varlıkları, Nisan 2025’te ABD’de bir mahkemenin Bitcoin hazinesini genişletmesini geçici olarak engellemesinin ardından düşüşe geçmişti. Şirket, aynı yılın haziran ayında yeniden alımlara başlamıştı. Genius Group, satış kararına rağmen ilk çeyrekte güçlü finansal sonuçlar açıkladı. Gelirler yıllık bazda yüzde 171 artarak 3,3 milyon dolara, brüt kâr ise yüzde 228 artışla 2 milyon dolara yükseldi. Şirket, 2025’in ilk çeyreğindeki 500 bin dolarlık faaliyet zararından, 2026’nın aynı döneminde 2,7 milyon dolarlık net kâra geçti.

Son dönemde Bitcoin odaklı şirketlerin varlık satışları dikkat çekiyor. MARA Holdings, mart ayında yaklaşık 1,1 milyar dolar karşılığında 15.133 BTC satarak rezervlerini 38.689 BTC’ye düşürdü ve kurumsal Bitcoin hazineleri sıralamasında üçüncülüğe geriledi. Elde edilen gelirin büyük bölümü yaklaşık 1 milyar dolarlık dönüştürülebilir tahvillerin geri alımında kullanıldı. Madencilik şirketi Bitdeer ise şubat ayında elindeki 943 BTC’nin tamamını satarak kurumsal varlıklarını sıfırladı. Benzer şekilde Bitcoin madencisi Cango Inc. 4.451 BTC satarken, yapay zeka şirketi GD Culture Group da şubat ayında 7.500 BTC’lik hazinesinin bir kısmını satma yetkisi verdiğini açıkladı.

TEKNİK ANALİZ

Bitcoin (BTC)

Bitcoin yeni günde 66.592 dolar seviyesinde işlem görüyor. Fiyatın 68.500 seviyesinin üzerinden geri çekilerek 67.000 bandının altına sarkması, kısa vadeli teknik görünümde momentum kaybına ve satış baskısının yeniden güç kazandığına işaret ediyor. Son yükseliş denemelerinin kalıcılık sağlayamaması, piyasada temkinli görünümün öne çıktığını gösteriyor. Teknik görünümde 67.500–68.000 bandı ilk direnç bölgesi olarak izleniyor. Bu alanın aşılması halinde 69.000 ve 70.000 seviyeleri yeniden gündeme gelebilir. Özellikle 68.000 dolar üzerinde kalıcı fiyatlamalar görülmesi, toparlanma hareketinin yeniden güç kazanması açısından kritik olacaktır. Aşağı yönlü hareketlerde ise 66.000 seviyesi ilk destek konumunda bulunuyor. Bu seviyenin altına sarkılması halinde 65.000 ve 64.000 destekleri test edilebilir. Özellikle 65.000 dolar altında kalıcılık sağlanması, kısa vadeli teknik görünümde satış baskısının derinleşmesine neden olabilir. Genel tablo, Bitcoin’de direnç bölgesinden gelen satışlarla birlikte zayıflayan momentum ve aşağı yönlü risklerin öne çıktığı bir yapıya işaret ediyor.

Ethereum (ETH)

Ethereum yeni günde 2.049 dolar seviyesinde fiyatlanıyor. Fiyatın 2.100 seviyesinin altına gerilemesi, kısa vadeli teknik görünümde zayıflığın yeniden belirginleştiğini gösteriyor. Son yükselişin ardından gelen bu geri çekilme, alıcıların güç kaybettiğine işaret ediyor. Teknik görünümde 2.080–2.100 bandı ilk direnç bölgesi olarak öne çıkıyor. Bu alanın aşılması halinde 2.150 ve 2.200 seviyeleri yeniden gündeme gelebilir. Özellikle 2.100 dolar üzerinde kalıcı fiyatlamalar görülmesi, yükseliş hareketinin yeniden ivme kazanması açısından önemli olacaktır. Aşağı yönlü hareketlerde ise 2.000 seviyesi ilk güçlü destek konumunda bulunuyor. Bu seviyenin kırılması halinde 1.950 ve 1.900 destekleri test edilebilir. Özellikle 1.950 dolar altında kalıcılık sağlanması, satış baskısının hız kazanmasına neden olabilir.

Ripple (XRP)

XRP yeni günde 1,31 dolar seviyesinde işlem görüyor. Fiyatın 1,32 desteğinin altına gerilemesi, kısa vadeli teknik görünümde zayıflığın arttığını ve satış baskısının yeniden öne çıktığını gösteriyor. Son geri çekilme, alıcıların piyasadaki gücünün sınırlı kaldığına işaret ediyor. Teknik görünümde 1,32–1,34 bandı ilk direnç bölgesi olarak izleniyor. Bu seviyenin aşılması halinde 1,35 ve 1,38 seviyeleri yeniden gündeme gelebilir. Özellikle 1,34 dolar üzerinde kalıcı fiyatlamalar görülmesi, toparlanma açısından kritik olacaktır. Aşağı yönlü hareketlerde ise 1,30 seviyesi ilk destek konumunda bulunuyor. Bu seviyenin kırılması halinde 1,28 ve 1,25 destekleri test edilebilir. Özellikle 1,25 dolar altında kalıcılık sağlanması, satış baskısının daha da derinleşmesine neden olabilir.

