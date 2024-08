Kripto para şirketi kurucusu Güney Kore'ye iade edilecek

Karadağ Temyiz Mahkemesinden yapılan açıklamada, Do Kwon'un ABD'ye iadesinin reddedildiği ve Güney Kore'ye iade kararı verildiği belirtildi.

Güney Kore ve ABD'den gelen taleplerin incelendiği, Ceza Kanunu Uluslararası Hukuki Yardım Yasası hükümleri doğrultusunda işlemin yapıldığı aktarılan açıklamada, "Güney Kore'nin talebi ABD'nin talebine göre daha önce tarafımıza ulaşmış, Ceza Kanunu Uluslararası Hukuki Yardım Yasası hükümleri doğrultusunda aynı kişinin iadesini isteyen birden fazla devlet olduğunda uygulanan kriterler doğru şekilde değerlendirilerek Güney Kore'nin talebine öncelik verilmiş ve ABD'nin talebi reddedilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Do'nun ne zaman iade edileceği mahkeme tarafından açıklanmadı. Terraform Labs şirketi, ocakta ABD'de iflas başvurusunda bulunmuştu.

- ABD ve Güney Kore, Do'nun iadesini istemişti

ABD, "Terra Luna" ve "TerraUSD" kripto para birimlerinin geliştiricisi Do Kwon ve şirketi Terraform Labs'ı "milyarlarca dolarlık kripto varlık menkul kıymetleri dolandırıcılığını planlamakla" suçlamıştı. Kırmızı bültenle aranan Do, geçen yıl Karadağ'da tutuklanmış, Haziran 2023'te de "yanında sahte belge bulundurmak" suçundan 4 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. ABD ve Güney Kore, Do'nun iadesini talep etmişti. Do Kwon, ana vatanı Güney Kore'de de dolandırıcılık ve sermaye piyasası yasasını ihlal etmekle suçlanıyor.AA