2026 yılının ilk yarısında küresel piyasaların gündeminde jeopolitik gelişmeler belirleyici oldu. Özellikle Orta Doğu'da yaşanan gerilimler, enerji fiyatlarından hisse senetlerine, emtiadan kripto para piyasalarına kadar birçok varlık sınıfında dalgalanmalara neden oldu.

Belirsizlik ortamında yatırımcılar güvenli limanlara yönelirken, riskli varlıklarda dönem dönem satış baskısı görüldü. Ancak son dönemde bölgede tansiyonun düşmesine yönelik beklentilerin güçlenmesi, piyasalarda yeni bir dönemin başlayabileceğine ilişkin değerlendirmeleri de beraberinde getirdi.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan SAFEbit CEO'su Emrah Aktaş, savaşın sona ermesi veya jeopolitik risklerin kalıcı şekilde azalmasının küresel piyasalarda önemli bir psikolojik eşik oluşturabileceğini söyledi.

“Son iki yıldır yatırımcı davranışlarını etkileyen en önemli unsurlardan biri küresel jeopolitik riskler oldu. Özellikle savaş ve çatışma ortamı, yatırımcıların risk alma iştahını azaltırken sermayenin daha güvenli görülen varlıklara yönelmesine neden oldu. Ancak savaş sonrası döneme ilişkin beklentilerin güçlenmesiyle birlikte piyasalarda farklı bir hikâye yazılmaya başlanabilir. Belirsizliğin azalması, yatırımcıların yeniden büyüme ve teknoloji odaklı varlıklara yönelmesini sağlayabilir. Bu durumdan kripto para piyasalarının da olumlu etkilenebileceğini düşünüyoruz.”

Kripto piyasalarında gözler yeniden makro verilere çevrilebilir

Aktaş, savaşın gölgesinin azalmasıyla birlikte piyasalarda odağın yeniden ekonomik verilere ve merkez bankalarının politikalarına kayabileceğini belirtti.

“Jeopolitik risklerin yüksek olduğu dönemlerde piyasalar çoğu zaman ekonomik göstergeleri ikinci plana atabiliyor. Ancak daha sakin bir ortamda yatırımcıların yeniden enflasyon verilerine, büyüme rakamlarına ve merkez bankalarının faiz politikalarına odaklandığını görüyoruz. Özellikle ABD Merkez Bankası'nın yılın ikinci yarısında atacağı adımlar, kripto para piyasalarının yönü açısından belirleyici olmaya devam edecek. Faiz indirimlerinin gündeme gelmesi ve likidite koşullarının iyileşmesi durumunda dijital varlıklara yönelik talebin artabileceğini değerlendiriyoruz.”

Bitcoin ve stablecoin ekosistemi öne çıkabilir

Kripto para piyasalarının yalnızca fiyat hareketleriyle değil, kullanım alanlarıyla da büyümeye devam ettiğini ifade eden Aktaş, özellikle stablecoin ekosisteminin sektörün geleceğinde önemli rol oynayacağını söyledi.

“Bugün artık kripto sektörünü yalnızca Bitcoin fiyatı üzerinden değerlendirmek mümkün değil. Stablecoin'ler küresel ödeme sistemlerinin önemli bir parçası haline gelirken, tokenizasyon ve blockchain tabanlı finansal uygulamalar da hızla gelişiyor. Savaş sonrası dönemde küresel ekonomik aktivitenin güçlenmesi ve uluslararası ticaretin daha sağlıklı işlemesi halinde bu teknolojilere olan ilginin de artacağını düşünüyoruz. Bu nedenle yılın ikinci yarısında hem Bitcoin hem de blockchain tabanlı finansal çözümler açısından daha güçlü bir görünüm oluşabilir.”



Yılın ikinci yarısında iyimserlik güçlenebilir



Küresel piyasalarda belirsizliklerin tamamen ortadan kalkmasının kısa vadede mümkün görünmediğini belirten Aktaş, buna rağmen risk algısında yaşanabilecek iyileşmenin yatırımcı davranışlarını değiştirebileceğini söyledi.

“Savaşın sona ermesi tek başına tüm sorunları çözmeyecek. Enflasyon, büyüme ve faiz politikaları yine gündemin merkezinde yer almaya devam edecek. Ancak jeopolitik risklerin azalması bile yatırımcı psikolojisi açısından son derece önemli bir gelişme. Böyle bir senaryoda küresel piyasalarda risk iştahının yeniden yükseldiğini ve kripto para piyasalarının da bu süreçten olumlu etkilendiğini görebiliriz. 2026'nın ikinci yarısında piyasaların yönünü belirleyecek temel başlıklar barış ortamının kalıcılığı, merkez bankalarının politikaları ve dijital varlık ekosistemindeki kurumsal benimsenme olacak.”



Jeopolitik risklerin azalmasıyla birlikte küresel piyasalarda yatırımcı güveninin güçlenmesi ve riskli varlıklara yönelik ilginin artması bekleniyor. Kripto para piyasalarının yılın ikinci yarısında hem makroekonomik gelişmelerden hem de dijital varlık ekosistemindeki kurumsal dönüşümden destek alabileceği öngörülüyor. Piyasaların yönünü ise barış ortamının kalıcılığı, merkez bankalarının adımları ve blockchain tabanlı finansal çözümlerin benimsenme hızı belirleyecek.