Adana’dan sonra İstanbul’da da büyüyorlar
Ortak noktaları Adana. Türkiye’nin en büyük şehirlerinden birinin iki köklü firması.
Biri 1954 yılında kurulan ve farklı sektörlerde 600 çalışanıyla yaklaşık 1 milyar TL cirosu olan Gizerler Grup, diğeri 1992’de faaliyete başlayıp Adana’da binlerce konut ve işyerine imza atan Yasin Işık İnşaat.
İki büyük firma güçlerini inşaat sektöründe birleştirdi ve Gizer Işık adıyla İstanbul’daki ilk projeleri olan Marmara Kule’yi tamamlayarak satışa çıkardı.
Adana’da doğan, İstanbul’da büyüyen firmanın yeni hedefi yurtdışında proje yapmak. Adana’da kentsel dönüşüm uygulamalarında ortak proje üretmek için bir araya geldiklerini belirten Gizer Işık İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Yasin Işık, “İki yılda 30’a yakın projeyle 6 milyar dolar yatırım alacak bölgenin yükselen değeri olmayı hedefliyoruz” diyor.
Gizer Işık İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Ali Gizer ise “Özbekistan ve Azerbaycan taraflarında görüşmelerimiz var. Bunları kısa süre içerisinde nihayetlendirmek istiyoruz” diye konuşuyor.
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