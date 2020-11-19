Türkiye’de balın ilk endüstriyel girişimcilerinden biri olan Özen Altıparmak tarafından kurulan Balparmak, 40 yılı geride bıraktı.

2019 yılında ciroda 300 milyon TL, ihracatta ise 2,3 milyon dolar rakamını yakalayan şirket geçen yıl yüzde 30 büyüdü.

Bu yıl ise ciroda 350 milyon TL rakamına ulaşmayı planlayan marka, yeni pazarlarla büyümeyi hedefliyor. Balparmak’ın Türkiye’nin ilk markalı balı olduğunu söyleyen Altıparmak Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Özen Altıparmak, markanın yüzde 51’lik pazar payına sahip olduğunu söylüyor.

İhracat hacmini artırarak bal ve arı ürünleri alanında bilir kurum olma hedefiyle çalışmalara yön verdiklerini söyleyen Altıparmak, “İhracatta hedefimiz olan 3 milyon dolar rakamını yakalayacağımıza inanıyoruz.

Planımız önümüzdeki dönemde Ortadoğu ve Kuzey Amerika gibi yeni pazarlara girmek.

Özellikle katma değerli ve fonksiyonel ürünlerimizle Ortadoğu ve Kuzey Amerika gibi yeni pazarlara girmeyi, Avrupa ülkelerindeki ulusal market zincirlerinde varlığımızı koruyarak yaygınlaşmayı istiyoruz” diyor.