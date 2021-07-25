Pandemide paket servisle ayakta kalmaya çalışan restoranlar, açılmayla birlikte tam kapasite çalışmaya başladı. Pandemi sürecindeki kapanmayı yenileme çalışmalarına ayıran Kaşıbeyaz Lezzet Grubu, Kaşıbeyaz Florya Nostalji, Kaşıbeyaz Bahçeşehir Gölet ve Kaşıbeyaz Büyükçekmece Kıyı İstanbul projeleri için 33 milyon TL yatırım yaptı.

Şube sayısını böylece dokuza çıkaracak Kaşıbeyaz Lezzet Grubu, beş yıl içerisinde ise Kaşıbeyaz Satır Arası ve Kaşıbeyaz Baklava olarak 40 franchise şube açmayı planlıyor.

Kaşıbeyaz markasını İstanbul dışına da taşımaya hazırlandıklarını ifade eden Kaşıbeyaz Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Murat Kaşıbeyaz, Antalya, İzmir ve Bursa’yı da planları arasına aldıklarını söylüyor. Ardından yurtdışında da yatırım gündemleri olduğunu kaydediyor.

Kaşıbeyaz Lezzet Grubu, 2019 yılını 85 milyon TL ciroyla kapatmıştı. Normalleşmenin etkileri ve yeni yatırımlarla birlikte ilk etapta 150 milyon TL ciro hedeflerinin olduğunu belirten Murat Kaşıbeyaz, cirolarının yüzde 30’unun yabancı turistlerden geldiğini ifade ediyor.

Kaşıbeyaz, yurtdışı uçuşlarının başlaması ve turistlerin gelmesiyle birlikte yeme içme alanında ciddi hareketlenme beklediğini sözlerine ekliyor.