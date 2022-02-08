Uluslararası Türk otel zinciri Dedeman Hotels & Resorts International, Anadolu kentlerinde hızlı büyüyor. Geçtiğimiz aylarda Zonguldak’taki tesisini açan zincir, Düzce’nin ilk 5 yıldızlı otelini de açacak.

Otel Dedeman Hotels & Resorts International ile Düzceli Algün İnşaat iş birliğiyle gerçekleştirilecek. Park Dedeman Düzce için imzalar atıldı.

Kentin ilk ve tek markalı oteli olacak Park Dedeman Düzce, sekiz süit, 130 odadan oluşacak ve 2024’te kapılarını açacak.

Dedeman Hotels & Resorts International Yönetim Kurulu Başkanı Banu Dedeman, Türkiye de saklı kalmış turizm değerlerini açığa çıkarma, bu değerleri ülke ekonomisine kazandırma ve tanıtma misyonlarını Park Dedeman Düzce ile bir kez daha gerçekleştireceklerini söylüyor.

Dedeman, “Park Dedeman Düzce nin kentin kültür ve gastronomi turizmi açısından önemini ortaya çıkarmasını hedefliyoruz” diyor.

Algün İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Algün, Düzce’nin en büyük otelini AVM, rezidans ve ofislerinden oluşan karma yaşam projesi Algün Center’da 300 milyon TL yatırımla hayata geçireceklerini aktardı.