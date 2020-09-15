Emlak Konut güvencesiyle Özak GYO, Ziylan Gayrimenkul ve Yenigün İnşaat ortaklığında Kazlıçeşme sahilinde 111 dönümlük arazi üzerinde hayata geçirilen Büyükyalı projesinin ilk etabında yaşam başladı.

Toplam bin 500 konutun yer aldığı proje, tarihi fişekhane binası ve yanındaki yapıların restore edilmesiyle oluşturulan bir yaşam alanına da sahip.

Fişekhane’deki mekanların ve tarihi binaların restorasyonuna yaklaşık 500-600 milyon TL’lik yatırım yapıldı. Fişekhane’de etkinlikler düzenlemek üzere Contemporary İstanbul Vakfı ile iş birliğine gidildi.

Büyükyalı Projesini gerçekleştiren Akyön GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akbalık, yeme-içme, eğlence ve kültür sanat alanlarını barındıran projenin yaklaşık beş milyon nüfusa hitap eden bölgenin ve İstanbul’un yeni buluşma mekanı olacağını vurguluyor.

Contemporary İstanbul Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli de Contemporary İstanbul Vakfı’nin eğitimler ve çeşitli sertifika programlarını Fişekhane’de düzenleyeceğini söylüyor.

Güreli, 18 bin metrekareye kurgulanan Fişekhane’nin içerisinde sergi alanının yanı sıra farklı alanların da planlamasını yaptıklarını vurguluyor.

Uluslararası kurumlarla çeşitli iş birliklerini gerçekleştireceklerine işaret eden Güreli, “Vakıfımız Türkiye’deki çağdaş sanat ortamının gelişmesi, sanatçılara daha fazla olanak verilmesi için sanat dünyasını seferber ediyor’’ diyor.