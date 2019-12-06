Gastromasa dünyaya açılacak
Gastronomi sektörünün tüm paydaşlarının yoğun katılımıyla geçen yıl düzenlenen IV. Gastromasa Gastronomi Konferansı, gastronomi alanında yetkin sayısız yerli ve yabancı şefi bir araya getirerek adından söz ettirmişti.
Konferansı organize eden Sözen Organizasyon Genel Müdürü Gökmen Sözen, bu yıl 30 Kasım’da gerçekleştirilecek olan Gastromasa’yı önümüzdeki iki yıl içinde dünyaya açmayı planladıklarını söylüyor.
2014’ten beri düzenledikleri konferans ile kendi alanlarında dünyanın en iyi beş organizasyonundan biri haline geldiklerini de vurguluyor.
Sözen, “En fazla iki yıl sonra Gastromasa konferansını dünyanın farklı bölgelerinde yapacağız.
Türkiye’nin gastronomi markası olarak dünya sahnesinde yerimizi alıp daha önemli roller üstleneceğiz” diye konuşuyor.
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