Gayrimenkulde e-haciz dönemi
Son dönemlerde gayrimenkul sektöründe e-haciz uygulaması çok konuşuluyor.
Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen e-haciz uygulaması gayrimenkulde de uygulanıyor ve yıl sonuna kadar yaygınlaştırılması bekleniyor.
e-haciz işlemlerinde tapu personeli tarafından yapılacak herhangi bir tescil ve terkin kontrolü bulunmuyor ve bu uygulamayla ilgili tüm belgeler süreç içerisinde elektronik olarak tapu müdürlüklerine gönderiliyor.
e-haciz uygulaması başladıktan sonra yaptıkları satışların yaklaşık yüzde 5’inde bu uygulamaya rastladıklarını belirten Lüks Konut Uzmanı ve Gayrimenkul Danışmanı Sühran Aras, konuyla ilgili şu bilgileri veriyor: “Gayrimenkul sahipleri tapuda bu konudan haberdar oluyorlar.
e-hacizde borçlu durumdaki kişi taksitlendirme yoluna gidebilirken, banka hesabındaki haciz kalkıyor ancak gayrimenkul ve araçlar üzerindeki haciz kalkmıyor.”
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