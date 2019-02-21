Girişimci kadınlar pistte yarışacak
Genç girişimci Didem Fatinoğlu‘nun projesi olan Pembepist etkinliği, kişisel bir girişim olarak çok sayıda kişi ve kurumun gönüllü desteğini alarak olgunlaşan ve kadın girişimciliğini teşvik etmeyi amaçlayan özgün bir proje.
Pembepist etkinliğinde başarılı sekiz girişimci kadın ve sekiz genç girişimci iş kadını, 10 Mart’ta Intercity İstanbul Park‘ın ev sahipliğinde otomobilleriyle piste çıkacak.
Girişimci kadınlar piste çıkarken bu kez erkekler tribünde olacak. Pembepist etkinliğinin hedef kitlesini kanun yapıcılar, üniversiteler, özel sektör temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, medya ve tüm Türkiye kamuoyu oluşturuyor.
Fatinoğlu, “Etkinlikte iş dünyasında ve kamuoyunda başarılarıyla adlarından söz ettiren kadınlar ve genç girişimci kadınlar sürücü olarak zamana karşı ayarlanmış bir organizasyonda piste çıkarak yarışacaklar” diyor.
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