Karbon emisyonunda yüzde 10’luk payı, hazır giyim sektörü alıyor. Bu yıl açıklanacak stratejiyle 2025’e kadar tekstil atığının toplanması gibi uygulamalar hayata geçirilecek. Dünyanın yedinci büyük hazır giyim ihracatçısı Türkiye’nin de bu mevzuata uyumlanması büyük önem taşıyor.

Türkiye’de sürdürülebilir modanın öncüsü ve temsilcisi olmayı hedefleyen Koton, yayınladığı ‘Yaşama Saygı Manifestosu’nun ardından, strateji ve hedeflerini Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile uyumlandırdı.

Son olarak, ‘Daha iyi ve sürdürülebilir bir dünya’ mottosuyla Suya Saygı Projesi’ne imza atan marka, Dünya Serbest Dalış Rekortmeni Milli Sporcu ve UNDP Türkiye’nin Sudaki Yaşam Savunucusu Şahika Ercümen ile özel bir koleksiyon hazırladı.

Koleksiyonun Göcek’teki lansmanında bir araya geldiğimiz Koton Yönetim Kurulu Üyesi ve Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı Gülden Yılmaz, çevreci teknolojilerle ürettikleri koleksiyonla 45 bin ton karbon, denim kumaşlarında kullandıkları teknolojiyle 28 milyon litre su tasarrufu elde ettiklerini aktarıyor.

Yılmaz, koleksiyonda 90 bin adet pet şişenin geri dönüştürülmesiyle 7,3 milyon litre suyu doğaya kazandırdıklarının da altını çiziyor.