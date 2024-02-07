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İhracatçılar büyük pazarlara odaklanacak

2023 yılında patinaj yapan ve bir önceki yıla göre yalnızca binde 6’lık artış kaydedebilen Türkiye ihracatı, 2024 yılında rotayı uzak ve büyük ithalatçı ülkelere kıracak.

07 Şubat 2024 | 10:20
İhracatçılar büyük pazarlara odaklanacak

Geçen hafta ekonomi basını ile bir araya gelen Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, 2023’te 27 ihracatçı sektörün 13’ünün bir önceki yıla göre eksiye düştüğünü belirterek, eksiye düşen sektörlerin çoğunlukla tekstil, demir çelik gibi emek yoğun sektörler olduğuna dikkat çekti. 

2024’te ana ihracat pazarı Avrupa Birliği’ndeki durgunluk işaretlerine vurgu yapan Gültepe, yeni dönemde ne kadar uzak olursa olsun ithalat potansiyeli yüksek büyük pazarlara odaklanacaklarını kaydetti. 

2024’te 267 milyar dolarlık mal ve 1S5 milyar dolarlık hizmet ihracatı hedeflediklerini belirten TİM Başkanı, “Alternatif ve potansiyel pazarlarımızı uzak yakın demeden radarımızda tutmaya devam edeceğiz. 

Ağırlıklı olarak ithalat potansiyeli yüksek büyük pazarlara yöneleceğiz” diye konuştu. Gültepe’nin verdiği bilgilere göre, ihracatçılar 2024’te ağırlıklı olarak ABD, Çin, Hindistan gibi büyük pazarlara odaklanacak.
 

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