Ünlü jean markaları Lee ve Wrangler, Türkiye’ye yeniden iddialı bir giriş yaptı. Karma Marka Mağazacılık çatısı altında faaliyete geçen markaların; İstanbul Marmara Park, Bursa Sur Yapı Marka AVM, İzmir Optimum, Vadistanbul, İstanbul Viaport mağazaları ile e-ticaret satış sitesi aynı gün açıldı.

30 Mayıs-12 Haziran 2021 tarihli sayıdan

Satılan ürünlerin üretimi Türkiye’de yapılırken ayrıca global koleksiyonda olmayan lokal ürünler de Karma Marka Mağazacılık tarafından geliştiriliyor. Şirket, Lee ve Wrangler markalarının küresel düzeyde sahibi olan Kontoor Brands şirketi ile bir anlaşma yaparak, bu markaların global ürünlerinin Türkiye ve KKTC’de üretim, dağıtım, pazarlama ve satış-mağazacılık lisansını aldı.

Bu iki markayı tekrar Türkiye’ye getirmekten ve pandemi nedeni ile perakende ticaretinin gerilediği, mağazaların kapandığı bir dönemde sektörün tekrar canlanmasına katkıda bulunmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyleyen Karma Marka Mağazacılık CEO’su Bora Alyanak, “Yatırımlarımızı Türkiye ve KKTC’ye yapacağız.

Temmuz ayında 12 mağazaya ulaşacağız. İlk yıl hedefimiz 20 mağazaya ulaşmak. Üç yıl içerisinde Türkiye’deki en büyük üç jean markasından biri olmayı hedefliyoruz” diyor.