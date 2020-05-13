Türkiye’nin büyük reklam verenlerinin projelerine liderlik etmiş, dijital odaklı marka stratejileri ve iletişim çalışmaları üzerine çalışmış Billur Ertuğrul, global ajanslardan Altavia Dekatlon’daki dijital iletişim direktörlüğü pozisyonundan ayrılarak Türkiye’nin ilk kişisel marka ajansı StalkMe!’yi kurdu.
Şirket, insanların kişisel markasını yaratmaya ve geliştirmeye odaklanıyor. Bu doğrultuda kişi odaklı marka kimlik çalışması, marka konumlandırması, stratejik içerik desteği, görsel kimlik yaratımı, dijital marka varlıkları üzerine detaylı çözümler sunuyor.
Ertuğrul, “Bireysel çözümler sunmakla birlikte, kişisel markası güçlü şirket çalışanlarının şirket marka değerine olan olumlu etkisini anlatmak amacıyla eğitimler, workshop’lar ve seminerler de düzenlemekteyiz. Kişisel Marka Okulu projesini de başlattık” diyor.
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